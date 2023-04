Bremen (ABZ). – Kitas sind in den meisten Städten ebenso knapp wie Wohnungen. Daher plante die AMM Holding GmbH, Investorin und Projektentwicklerin des neuen Bremer Wohnquartiers an der Osterholzer Heerstraße eine Einrichtung für die Kinderbetreuung ein. In Generalunternehmerschaft errichtet die Porr Hochbau Region Nord den dreigeschossigen Neubau mit rund 2051 m² Bruttogeschossfläche.