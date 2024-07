Birmingham/Großbritannien (ABZ). – Der GEDA Multilift P22 in der Premium-Version ist als Helfer auf einer laut Unternehmen herausfordernden Baustelle in den englischen West Midlands eingesetzt worden. Dort entsteht ein Gebäudekomplex mit 226 luxuriösen Apartments im Stadtzentrum von Birmingham.

Der GEDA Multilift P22 in der Premium-Version am Gebäudekomplex JQ Rise. Foto: Geda

Im Herzen der britischen Stadt Birmingham entsteht der Gebäudekomplex JQ Rise, bestehend aus 226 luxuriösen Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments in der Stadtmitte. Von den Apartments sind wichtige Anlaufstellen wie Supermärkte, Apotheken oder Restaurants fußläufig, oder in wenigen Minuten, zu erreichen. Auch wichtige Einrichtungen wie das University College, die Arena oder die O2 Academy, um einige zu nennen, sind in unmittelbarer Nähe des Gebäudekomplexes. Das moderne Design und die exklusive Inneneinrichtung machen die Wohnungen zu begehrten Objekten für Mieter mit Wohnkomfort auf hohem Niveau.



Für die Dauer des Bauprojektes hat sich das zuständige Bauunternehmen laut eigenem Bekunden aus diversen Gründen für einen GEDA Multilift P22 Premium als optimalen Helfer entschieden. Es war wichtig, dass die Mitarbeiter sowie das Material vor Regen und Wind geschützt sind. Außerdem kann der Multilift im Gegensatz zu offenen Transportbühnen mit einer höheren Geschwindigkeit fahren, was viel Zeit und Geld einspart, so das Unternehmen. Für ein höheres Sicherheitsempfinden wurden 2,1 m hohe Etagensicherungstüren gewählt, die bei der GEDA Multilift Reihe möglich sind und einen geringeren Abstand zum Gebäude sowie eine hohe Geschwindigkeit der Maschine zulassen, heißt es.

Der Aufzug wurde über den Geda-Partner Hoist Hire Service angemietet.

Für zwölf Monate ist der GEDA Multilift P22 Premium auf der Baustelle im Einsatz und befördert sowohl Personen als auch Material zum Einsatzort. Für den Höhentransport gibt es einen geschulten Aufzugführer, dessen Aufgabe es ist, den Aufzug fachgerecht zu bedienen, während die 24 Etagen angesteuert werden. Diese sind mit den hohen und geschlossenen Etagensicherungstüren ausgestattet, um einen gefahrlosen Übertritt zum Gebäude zu gewährleisten, berichtet Geda.

Mit einer Geschwindigkeit von 54 m/min kann die gesamte Aufbauhöhe von 75 m laut Unternehmen schnell angefahren werden. Die maximale Förderhöhe des GEDA Multilift P22 liegt bei 200 m. Mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg sei der Aufzug ein Kraftpaket. Mit einer Bühnengröße von 1,4 x 3,2 x 2,1 m biete der Aufzug viel Platz und Möglichkeiten, die auf der Baustelle benötigten Materialien zu befördern. Dazu gehören Fenster, Rohre und alles, was für den trockenen Innenausbau benötigt wird.

Die Besonderheit auf dieser Baustelle war laut Unternehmen das Setzen der Verankerung durch die Fenster. Dafür musste eine Sonderkonstruktion angefertigt werden, um die Klinkerfassade nicht zu beschädigen. Durch die gute Zusammenarbeit von Hoist Hire Services mit der Geda-Konstruktionsabteilung und der zuständigen Gerüstbaufirma konnte diese Herausforderung gemeistert werden, betonen die beteiligten Unternehmen.