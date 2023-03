Frankfurt am Main (dpa). – Die deutschen Maschinenbauer haben im vergangenen Jahr ihre Exporte auf einen Rekordwert gesteigert.

Die Ausfuhren wuchsen trotz schwacher Konjunktur und Unsicherheit um den Ukraine-Krieg um gut 6 Prozent zum Vorjahr auf 192,4 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA jetzt in Frankfurt mitteilte. "Zwar schönen Preiseffekte die Jahresbilanz. Doch auch real kann sich das Ergebnis sehen lassen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers mit Blick auf die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Der von vielen gefürchtete starke Rückgang sei 2022 ausgeblieben.

Vor allem das vierte Quartal sei mit einem nominalen Plus von 9,3 Prozent stark verlaufen, erklärte Wiechers. Die Störungen der globalen Lieferketten hätten sich weiter aufgelöst. Im vergangenen Jahr blieben die USA der wichtigste Exportmarkt für die Maschinenbaubranche, die mit mehr als einer Million Beschäftigten eine deutsche Schlüsselindustrie ist. Die Ausfuhren in die USA wuchsen nominal um 20 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro. Dabei profitierten die Maschinenbauer vom schwachen Euro zum Dollar, da er Waren für Abnehmer außerhalb der Eurozone günstiger macht. Die Exporte nach China sanken um 2,3 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Damit gingen fast 13 Prozent der deutschen Maschinenlieferungen in die USA und knapp 10 Prozent nach China.



Während die US-Wirtschaft robust sei, habe sich das Wachstum in Chinas Industrie ab dem zweiten Quartal abgeschwächt. Die Exporte in die EU stiegen um 5 Prozent auf 84,4 Milliarden Euro, womit fast 44 Prozent der Ausfuhren auf die EU-Partnerländer entfielen. Russland spielt dagegen nur noch eine geringe Rolle. Für dieses Jahr rechnet der VDMA mit einem leichten realen Produktionsrückgang um 2 Prozent.