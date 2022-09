Ein Tipp für alle, die sich mit Abscheideranlagen beschäftigen, sei die Fachtagung der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik (GET). Die GET bietet am 20. September 2022 auf der InfraTech eine Fachtagung zum Thema Abscheidetechnik an. Referentinnen und Referenten aus der Branche informieren auf der GET-Tagung über aktuelle Themen rund um die Technik von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen, stellen Beispiele vor und berichten aus der Praxis, unter anderem über ihre Erfahrungen mit der 2017 in Kraft getretenen AwSV. Den Auftakt macht um 10 Uhr Ulrich Bachon, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik. Er spricht über die Bedeutung von Qualität und Sicherheit beim Umgang mit Leichtflüssigkeitsabscheidern. Er zeigt auf, wie Planer, Bauherren und Betreiber von Abscheideranlagen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen die erforderliche Sicherheit und den Gewässerschutz gewährleisten können. Dr. Ronald Möhlenbrock, anerkannter Sachverständiger von TÜV Süd, spricht über "AwSV und technisches Regelwerk – Anforderungen, Erfahrungen und Ausblick". Er erläutert den aktuellen Stand und schildert die Erfahrungen der vergangenen Jahre. Der Fokus seines Vortrags liegt auf Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten. Er präsentiert plastische und informative Hinweise und Erfahrungsberichte mit der "Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen". Seit dem Inkrafttreten der Verordnung vor fünf Jahren haben sich das technische Regelwerk und die Eignungsnachweise für Bauprodukte weiterentwickelt. Abrunden wird er seine Ausführungen mit einem Ausblick auf zu erwartende Regelungen.

Jens-Christian Geis, Fachkundiger für Abscheidetechnik, spricht in seinem Vortrag über Erfahrungen und Lösungen bei Ableitflächen, Abscheidern und Rückhalteeinrichtungen. Zum Einstieg in das Thema präsentiert er einige haarsträubende Fallbeispiele, bei denen weder richtig geplant noch fachgerecht umgesetzt wurde. Er zeigt typische Missstände aus der Praxis und beschreibt dann, wie genehmigungsfähige Lösungen mit zugelassenen Produkten richtig aussehen. Er schildert das Zusammenspiel von richtiger und objektbezogener Planung, sowie fachgerechter Umsetzung, bis hin zur erforderlichen Prüfung und Abnahme der Gesamtanlage. Über besondere Herausforderungen beim Einbau von Abscheideranlagen spricht Rolf Alexander Erhardt, Fachkundiger für Abscheidetechnik. Regelmäßige Kontrollen, Wartungen und Überprüfungen von Abscheideranlagen sind obligatorisch und wichtig, sagt er. Ihm geht es in seinem Vortrag jedoch um das, was davor kommt: Am Anfang steht immer eine korrekte Planung der Anlage, danach kommt der Einbau.