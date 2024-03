Diez (ABZ). – Das Thema Infrastruktur ist hochaktuell. Die Herausforderungen sind groß, doch es gibt Lösungen, wie die Infrastruktur-Messe InfraTech 2024 zeigte. Sie lockte fast 200 Aussteller aus 15 Ländern und über 6800 Fachbesucher an. Auch die Fachtagung der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V. (GET) auf der InfraTech war laut eigener Aussage sehr gut besucht, mit deutlich mehr Besuchern als angemeldet waren.

Die GET-Tagung "Erfahrungen – Lösungen – Sicherheiten in der Abscheidetechnik" beschäftigte sich mit den Herausforderungen von Klima, Gewerbe und Regelwerken und stellte vor allem den praktischen Umgang und technische Lösungen vor. Den Auftakt der Tagung machte GET-Geschäftsführer Ulrich Bachon.

Er stellte die GET als Gemeinschaft von Experten der Entwässerungstechnik vor und sprach über die Bedeutung von Qualität und Sicherheit beim Umgang mit Leichtflüssigkeitsabscheidern. Dr. Ronald Möhlenbrock, anerkannter Sachverständiger von TÜV Süd, sprach über "AwSV und technisches Regelwerk – Anforderungen, Erfahrungen und Ausblick". Er arbeitete in seinem Vortrag vor allem die Unterschiede für Leichtflüssigkeitsabscheider im Anwendungsbereich Abwasser und denen, die als Rückhalteeinrichtungen (zum Beispiel an Tankstellen und Abfüllplätze) dienen, heraus.

Jens-Christian Geis, LGA-Fachkundiger für Abscheidetechnik von Mall Umweltsysteme, sprach über Erfahrungen und Lösungen bei Ableitflächen, Abscheidern und Rückhalteeinrichtungen. Rolf Alexander Erhardt, LGA-Fachkundiger für Abscheidetechnik von ACO GmbH, stellte verschiedene Leichtflüssigkeitsabscheider vor, die sich in Aufbau, Werkstoff und Verbindungstechniken unterscheiden und somit auch unterschiedliches Handling erfordern. Interessierte können sich die Präsentationen unter www.get-guete.de ansehen.