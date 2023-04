Hampus Jonsson hat die Leitung der neu gegründeten Rototilt-Vertriebsteams in Finnland, Frankreich und Norwegen übernommen. Seine Tätigkeit als Geschäftsbereichsleiter QuickChange wird er weiterhin parallel wahrnehmen. Jede Region erhält zudem einen Sales Manager. In Norwegen und Finnland wechseln Hans-Ronald Hohlweg und Jukka Hautala in die neu geschaffene Rolle als Sales Manager für QuickChange im Geschäftsbereich Abbruch und Recycling. In Frankreich ist Guillaume Aviles der neue Sales Manager für QuickChange mit Fokus auf die Segmente Abbruch, Recycling und Eisenbahn.

