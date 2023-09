Insbesondere durch die Plancraft Lösung können Handwerker zukünftig von Effizienzsteigerungen in ihrer täglichen Arbeit profitieren, etwa durch einfachere Arbeitseinsatzplanung und den effektiven Einsatz von Profi-Akku-Produkten, heißt es von Unternehmemseite.



Digitale Anpassung

Die fortschreitende Digitalisierung in allen Wirtschaftsbereichen erfordert auch in der Handwerksbranche eine Anpassung an neue Technologien und Geschäftsmodelle. Hierbei können einfache Handwerksoftware-Lösungen wie Plancraft einen Beitrag leisten, um den Arbeitsalltag durch effizientes Auftragsmanagement, schnelle Dokumentenerstellung, flexibles Arbeiten und einfache Kommunikation zu erleichtern und Prozesse in den Betrieben zu optimieren.

Da zu ist es jedoch notwendig, dass sowohl Software als auch Hardware gleichermaßen in den Betrieb integriert werden.

Daher nutzen die beiden Unternehmen ihre Kommunikationskanäle, um auf die Produkte von Stihl oder die Softwarelösung von Plancraft zu verweisen, und Dienstleistende im Garten- und Landschaftsbau so bei Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.

"Wir haben uns in den letzten 1,5 Jahren intensiv mit den digitalen Anforderungen unserer Stihl-Profikunden beschäftigt und freuen uns daher sehr, diese Partnerschaft mit Plancraft einzugehen. Plancraft ist eine Softwarelösung, die unseren Kunden den Arbeitsalltag deutlich vereinfachen kann. Mithilfe der Software sind unsere Kunden weniger an das Büro gebunden und haben mehr Zeit für das Wesentliche – die Arbeit auf der Baustelle", erklärt Karsten Schmidt – Leiter der Exploration Unit von Stihl.

Julian Wiedenhaus, CEO und Mitgründer der Plancraft GmbH, sieht in der Kooperation eine große Chance: "In den letzten Jahren konnten wir bereits die Digitalisierung in vielen Betrieben, vorwiegend Malerbetriebe und Zimmereien, vorantreiben und freuen uns durch die Zusammenarbeit mit einem starken Partner wie Stihl nun die Chance zu haben, Tausende von Betrieben gemeinsam zu erreichen und noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. So können Digitalisierungsprozesse auch in den GaLaBau getragen werden, sodass auch diese Branche noch mehr der Vorteile digitaler Arbeit profitieren kann. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, die Digitalisierung im Handwerksbereich voranzutreiben und kleinen Betrieben dabei zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten."

Durch Ansprüche der heutigen Zeit wird für das Handwerk es immer wichtiger, flexibel arbeiten zu können und nicht mehr an feste Büros gebunden zu sein.

Technische Entlastung

Das Team von Plancraft fokussiert sich nach eigenen Angaben darauf, Handwerker technisch zu entlasten, zum Beispiel durch den Entfall von initialen Installationen, manuellen Updates und komplizierten Prozessen. Dank der Nutzung einer Cloud können Handwerker jetzt ihre Büroarbeit von überall erledigen und so auch von ihren bevorzugten Geräten arbeiten, egal ob vom Tablet, Computer oder Smartphone, unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.

Die Partnerschaft zwischen Stihl und Plancraft wird also dazu beitragen, den Garten- und Landschaftsbau für Herausforderungen der Zukunft zu wappnen und die Branche mit digitalen Lösungen auszustatten. Somit werden Handwerker darin unterstützt, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten, heißt es weiter.