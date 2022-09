Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit werden runderneuerte Reifen immer wichtiger und das Angebot immer größer. Foto: Hankook

Die neue Fabrik für die Heißrunderneuerung am Standort Hammelburg soll den steigenden Bedarf decken. Ein hoher siebenstelliger Betrag ermöglichte laut Hersteller den Ausbau. Auf einer Fläche von aktuell 15.000 Quadratmetern findet die neue Produktionsfläche für Heißrunderneuerung mit etwa 2000 Quadratmetern Platz, genauso wie eine ebenso große Lagerfläche.

Bei Bedarf lässt sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 20.000 Quadratmeter erweitern, so dass langfristig mit dem Standort Hammelburg geplant werden kann, wie Hankook weiter mitteilt. Nach der Übernahme von Reifen Müller 2018 fokussiere Hankook für sein Lkw-Reifengeschäft insbesondere die Werksrunderneuerung mit der Marke Alphatread.

"Mit der Fertigstellung des neuen Werkes kommen wir der stark wachsenden Nachfrage nach heißrunderneuerten Reifen nach. Im Vergleich zur alten Fabrik konnten wir unsere Produktionskapazitäten nahezu verdoppeln. Bis zu 100.000 heißrunderneuerte Reifen im Jahr sind jetzt möglich.

Neben der hochmodernen Technik trägt auch die ausschließliche Verwendung von A-Karkassen dazu bei, dass Hankook Alphatread Profile über höchste Qualität verfügen", erklärt Manfred Zoni, Lkw Vertriebsdirektor bei Hankook Reifen Deutschland.

"Hankook ist sich der ständig wachsenden Herausforderungen für unsere Flotten- und Händlerpartner in ganz Europa bewusst. Um kosteneffizientere, sicherere und umweltfreundlichere Lösungen anbieten zu können, investieren wir in unser Angebot an runderneuerten Reifen und in unsere Produktionsanlagen. Unser Ziel ist es, mehr Dimensionen anzubieten und uns gemeinsam mit unseren Flottenpartnern darauf zu konzentrieren, den gesamten Wert, den Hankook in unsere neuen Premium-Lkw-Reifen einbaut, auszuschöpfen", ergänzt Guy Heywood, Vice President Marketing Truck & Bus Reifen bei Hankook Tire Europe.