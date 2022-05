Hans Peter Stihl, ehemaliger Geschäftsführer des gleichnamigenFamilienunternehmens, hat kürzlich seinen 90. Geburtstag gefeiert. Stihl trat 1960 in den Betrieb seines Vaters und Firmengründers Andreas Stihl ein und wurde schnell mit der Leitung der Fertigung und Konstruktion betraut. Mit dem Tod seines Vaters im Jahre 1973 wurde er alleiniger persönlich haftender Gesellschafter. Damals beschäftigte das Unternehmen 2500 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von 220 Millionen Deutsche Mark. Unter seiner Führung entwickelte sich die Firma zu einer international aufgestellten Unternehmensgruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, den USA, Brasilien, der Schweiz, Österreich, China und auf den Philippinen. 2002 zog sich Stihl mit den Familiengesellschaftern aus dem operativen Geschäft zurück, blieb laut dem Unternehmen jedoch weiterhin im Betrieb präsent. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Stihl an zahlreichen Stellen. Als Präsident leitete er von 1988 bis 2001 den Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) sowie von 1989 bis 2001 die IHK Region Stuttgart. Bis 2019 vertrat er die Republik Singapur als Honorargeneralkonsul in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zur Zeit ist er Ehrenpräsident beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie bei der IHK Stuttgart.