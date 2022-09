Die neue Ausführung des Hydrema-Modells MX14G ist noch kompakter als ihr Vorgänger – und bestätigt nochmals den Namen als "kompaktes Biest", das so ziemlich jeder Herausforderung auf der Baustelle gewachsen ist, versichert der Hersteller. Foto: Hydrema

So wurde der Hauptausleger gekürzt und der Löffelstiel bautechnisch weiter auf die Maschine abgestimmt. "Die Maschine ist jetzt noch kompakter und noch mehr Bestie geworden", erklärt Hydrema-Vertriebsleiter Martin Werthenbach. Seiner Aussage zufolge gibt es keine Maschine in dieser Klasse, die Kompaktheit und Kraft so außergewöhnlich vereint.

"Selbst in den Gewichtsklassen unter dem MX14G, also bis zur 10 Tonnen schweren Maschine, gibt es keinen Bagger, der gleichzeitig so viel Platz – und damit Komfort in der Kabine – bietet und mit der Kraft eines 16 Tonnen schweren Baggers arbeiten kann – und dabei wiederum die kompakten Abmessungen einhält", betont der Spezialist und fährt fort: "Wir nennen das 'kompromissloses Arbeiten', denn dem Fahrer fehlt es weder an Hubkraft noch an Kompaktheit oder am Komfort." Der 175 PS starke Motor sei in dieser Klasse ebenfalls einzigartig.

"Voll ins Schwarze getroffen"

Zum ersten Mal wurde die Maschine über den Händler, die Manske Baumaschinen PMS GmbH, auf der diesjährigen NordBau in Neumünster vorgestellt. Auf der bauma stellt Hydrema seine Neuheit dann dem internationalen Publikum vor. "Schon jetzt spüren wir, dass wir mit der Maschine voll ins Schwarze getroffen haben, denn man kann in dieser Klasse viel Geld ausgeben und muss sich dann mit Kompromissen begnügen", stellt Werthenbach heraus. "Der MX14G aber lässt dem Anwender keine Wünsche offen. Auch diese Maschine verfügt optional über den gleichen Fahrantrieb wie ein schwerer MX20G und ist dann auch im Gelände oder auf der bergigen Straße eine absolute Bestie – und natürlich verfügt die Maschine auch über die gleichen starken Pumpen mit einer Literleistung von 407 Litern pro Minute, sodass schwere hydraulische Anbaugeräte für den MX14G bei gleichzeitigem Lenken, Schwenken und Fahren kein Problem sind", erläutert der Vertriebsfachmann.

Zahlreiche Kunden haben sich Hydrema zufolge bereits im vergangenen Jahr – und weiterhin in diesem Jahr – für das Kraftpaket entschieden. Regionalleiter Arnold Schuh berichtet: "Wer über einen guten Baggerfahrer verfügt, kann mit der Maschine – ausgestattet mit einem Tiltrotator und Palettengabeln – auch den Radlader auf der Baustelle ersetzen. Dabei kann er im Gegensatz zum Radlader die Palette auch über einen Zaun hinweg heben oder weiter weg über ein Hindernis ablegen", so der Experte. "Da der MX14G aber extrem kompakt ist und wir mit der Maschine sogar in schmale Gasse passen, wo sich ansonsten gerade einmal 5 Tonnen schwere Kompaktbagger drehen können, ist der MX14G ein Raum- und Kraftwunder."



Das Modell MX14G gilt Hydrema zufolge als "kompakte Bestie" auf der Baustelle. Das liege vor allem daran, dass die Maschine neben Kompaktheit auch über viel Kraft und große Reichweite verfügt. Foto: Hydrema

"Gartenbauer arbeitet ohne Kompromisse"

Regionalleiter Dominik Meinecke weiß, dass insbesondere Gartenbauer viel Freude mit der Maschine haben. "Ein Gartenbauer benötigt oft kompakte Maschinen, aber gelegentlich auch sehr kraftvolle Bagger, die etwas heben und bewegen können. Mit dem MX14G ist der Gartenbauer absolut nicht eingeschränkt und arbeitet ohne Kompromisse."

Hydrema-Vertriebsleiter Werthenbach freut sich in Bezug auf die bauma auch besonders über Gesprächspartnerinnen und -partner zu seinem erst kürzlich propagierten Thema der angestrebten Gesetzesänderung zum offiziellen Fahren von Baumaschinen im Straßenverkehr. Nicht nur seiner Ansicht nach seien die Bauunternehmer in Deutschland massiv benachteiligt – weil man zum zeitlich und räumlich begrenzten Fahren auf der öffentlichen Straße mit einer Baumaschine, die schneller als 20 km/h fährt, oder wenn sie zum Fahren von Erdmaterial verwendet wird, bereits einen Lkw-Führerschein benötigt.

Dies benachteilige die Anwendung der effizienten Dumper in Deutschland und sollte dringend geändert werden, betont Werthenbach. "Ich habe bereits kurz nach Veröffentlichung meines Vorhabens sehr viel Zuspruch erhalten und freue mich, auf der bauma mit noch mehr Unternehmern sprechen zu können, die diese Petition mit ihrer Stimme unterstützen wollen", sagt der Experte und fährt fort: "Die Benachteiligung des Bauunternehmers in Deutschland muss ein Ende haben. Die Tatsache, dass immer mehr Hersteller auch Dumper anbieten, zeigt, dass sich diese Maschinengattung international durchgesetzt hat und trotz der Einschränkung auch in Deutschland auf stärkeres Interesse stößt."

Neben den Citybaggern produziert Hydrema unter anderem auch leistungsstarke Dumper in den 7-, 10- und 20-Tonnen-Segmenten.