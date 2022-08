An der Betontankstelle von Friedrich Bergstreiser in Nersingen können sich Kunden ohne vorherige Anmeldung oder lange Wartezeiten verschiedene Sorten in nur wenigen Minuten abholen. Foto: Kuhn Baumaschinen

Kuhn Baumaschinen hat einen neuen Radlader WA100 und einen WA70, sowie einen Kompaktbagger PC58 und einen PC26 angeschafft. Der Unternehmer entschied sich wieder für Komatsu Maschinen aus dem Hause Kuhn, da er mit den Radladern und Baggern bisher nur die besten Erfahrungen gemacht hat – und natürlich mit dem Service und der Beratung von Kuhn Baumaschinen, wie er betont.

Gegründet hat Friedrich Bergstreiser das Unternehmen 2006. Er startete mit Montagetechnik und Sanierung. Zehn Jahre später kam die Sparte GaLaBau hinzu. Die Mitarbeiterzahl wuchs und im Krisenjahr 2020, zu Corona-Zeiten, ergriff er laut eigenen Angaben die Chance eine Betontankstelle zu kaufen, welche er seitdem erfolgreich betreibt. An der Betontankstelle in Nersingen können sich Kunden ohne vorherige Anmeldung oder lange Wartezeiten verschiedene Sorten Beton abholen.

Die vier neuen Komatsu Maschinen ergänzen den Fuhrpark sowohl im GaLaBau, als auch an der Betontankstelle und werden je nach Bedarf eingesetzt. Außerdem werden die Komatsu Radlader im Winterdienst, den Bergstreiser seit 2021 seinen Kunden zusätzlich anbietet, eingesetzt, wie er erläutert. Er ist überzeugt: "Die Komatsu Radlader sind einfach die Besten im Winterdienst, die Rundumsicht ist perfekt, Leistung und Spritverbrauch ebenso".

So ist der neue Komatsu Radlader WA70M-8 in nahezu allen Bereichen in denen Bergstreiser tätig ist, im Einsatz, erklärt der Unternehmer. Neben Fahrerkomfort, optimaler Sicht und Sicherheit und ergonomischen Bedienelementen, verfüge der Kompaktlader über ein modernes, markantes Design. Mit seinem hydraulischen Schnellwechsler, der EF- Kinematik mit Parallelhub und einer großen Palette an verfügbaren Anbaugeräten sei der Komatsu WA70M-8 eine extrem vielseitige Maschine.

Der größere WA100M-8 ist laut Hersteller bekannt für seine Effizienz, Zuverlässigkeit und auch Vielseitigkeit. Sein leistungsstarker Motor gemäß EU Stufe V, das SCR-Modul zur selektiven katalytischen Reduktion und die hochwertige Serien- und Sonderausrüstung ermöglicht kosteneffiziente Einsätze.

Die selben Maschinen hat Bergstreiser bereits im Fuhrpark und Kaufkriterium für die neuen Modelle waren ihm zufolge die sehr gute Leistung, der geringe Spritverbrauch und die hervorragende Bedienbarkeit der Maschinen. Bei den Radladern hob Bergstreiser auch im speziellen die sehr gute Rundumsicht bei den Komatsu Geräten hervor.

Bei den Minibaggern kommt es dem Unternehmer speziell auf die Hubkraft an, denn die Maschinen werden größtenteils im GaLaBau eingesetzt, unter anderem zum Betonsteine setzen.

Der PC58MR-5 eignet sich hier besonders durch seine Leistung und Vielseitigkeit. Mit seinen 5,64 Tonnen Betriebsgewicht und 29,1 Kilowatt Motorleistung ist er gleichzeitig kraftvoll und kompakt. Der kleine PC26MR-5 Minibagger ermöglicht höchste Leistung auf engem Raum und wird bei Bergstreiser ebenso hauptsächlich im GaLaBau eingesetzt.