Deerfield (ABZ). – Simpel, aber gleichzeitigeffektiv: Das ist das Konzept der Cat-Radlader 950 und 962 der neuen Generation. Die Baumaschinen bieten laut der Zeppelin Baumaschinen GmbH Premium-Leistung und dank einfach zu bedienenden Technologien lasse sich die Effizienz steigern – abzulesen an einer konstant vollen Schaufelfüllung.

Dank einfach zu bedienender Technologien wie Cat-Payload mit Assist, dem neuen Autodig und Auto Set Tires konnte die Produktivität laut Hersteller beim Cat 950 und 962 im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 10 % gesteigert werden. Foto: Caterpillar

Somit konnte eigenen Angaben nach die Produktivität im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 10 % gesteigert werden. Zugleich haben sich die Serviceintervalle nach hinten verschoben, was sich wiederum auf die Wartungskosten auswirke, die um bis zu 30 Prozent niedriger ausfallen, erläutert der Hersteller.

Zeppelin zufolge biete der praxiserprobte und zuverlässige Cat-Motor C7.1 mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistung. Der Motor sei mit der automatischen Cat-Regenerierung ausgestattet, die ohne Betriebsunterbrechung arbeite. Er entspricht der EU-Stufe V. Die elektrische Kraftstoff-Entlüftungspumpe, der Kraftstoff-Wasser-Abscheider und der Sekundär-Kraftstofffilter gewährleisten laut Unternehmen in Kombination mit dem Design der Bauteile unübertroffene Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Mit einer Reihe serienmäßiger Technologien lassen sich die Arbeiten am Einsatzort mit den Radladern 950 und 962 effizient überwachen, verwalten und verbessern, betont Zeppelin Baumaschinen. Cat Payload mit Assist ermögliche laut Hersteller dank der Kontrollwaage ein präzises Wiegen von Material und dank Datenanzeige in Echtzeit wirke sich das positiv auf die Produktivität und Beladeeffizienz aus. Mit dem neuen Autodig könne der Fahrer mit vollständig automatisierter Schaufelbeladung Füllfaktoren und Beladezeit verbessern. Im Zusammenspiel mit Autodig sorge die neue Funktion Auto Set Tires für ordnungsgemäße Beladetechniken, was den Reifenschlupf und -verschleiß erheblich reduziere.

Auswählbare Arbeitshilfen

Mit neuen Anwendungsprofilen könne der Fahrer benutzerdefinierte Profile für kundenspezifische Anwendungen festlegen. So können die Lader-Einstellungen für die jeweilige Aufgabe auf Knopfdruck ausgerichtet werden. Auswählbare Arbeitshilfen vereinfachen den Betrieb, wodurch Fahrer aller Erfahrungsstufen produktiver arbeiten können so das Unternehmen.

Durch ProductLink erhalten Betreiber der Maschinen oder Betriebs- und MTA-Leiter Zugriff auf Produktionsdaten und wichtige Maschinenzustandsinformationen, anhand derer sie fundierte Entscheidungen treffen können, betont Zeppelin Maschinenbau.

Optionale Technologien steigern laut Hersteller die Produktivität des Laders und Betriebs. Cat Advanced Payload mit Assist umfasse den Tip Off Assist, der die Anpassung der letzten Schaufelladung an das Ziel automatisiere. Das verbesserte Listenmanagement, die Standortintegration und die erweiterten Wägefunktionen unterstützen beim Management und der Verbesserung der Produktivität, ist sich der Baumaschinenhersteller sicher.

Höhere Produktivität

Das neue AutoDig mit Auto Set Tires gewährleiste hohe Schaufelfüllung und somit bis zu zehn Prozent mehr Produktivität im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Die Einfachkupplung und Überbrückungskupplung des Fünfganggetriebes bieten dem Unternehmen zufolge Beschleunigung auf der Geraden und gleichbleibende Geschwindigkeit an Steigungen. Die neuen Lader weisen laut Zeppelin Baumaschinen dank serienmäßiger manueller Differenzialsperre vorne eine bessere Traktion auf. Optional sei eine automatische Differenzialsperre vorne und hinten erhältlich, um die Produktivität zu steigern, Reifenverschleiß zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

Das verbesserte Z-Kinematik-Gestänge zeichne eine gute Parallelhub-Funktion für eine präzise Kontrolle des Arbeitsgeräts aus, während die hohe Ausbrechkraft der Z-Kinematik auf Bodenebene erhalten bleibe. Bei Cat-Schaufeln der Performance-Reihe sei die Schaufelform auf das Hubgerüst der Maschinen abgestimmt. Dies ermögliche laut Unternehmen eine höhere Schaufelfüllung, und hinzu komme, dass das Material stabil in der Schaufel liege. Der Cat Fusion Schnellwechsler sorge für einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

Schalldämpfung, Dichtungen und die Visko-Aufhängung der Fahrerkabine verringern Geräusche und Vibrationen, berichtet der Hersteller. Das schaffe eine ruhigere und komfortablere Arbeitsumgebung für den Maschinisten. Für Fahrer, die nicht auf ein Lenkrad verzichten wollen, gebe es dieses als Option. Standard sei die serienmäßige Joystick-Lenkung. Dadurch lasse sich die Maschine präzise steuern und das Arbeiten werde ergonomisch. Die neue Instrumententafel und die hochauflösenden Anzeigen ermöglichen laut Hersteller eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung.

Toter-Winkel-Ansicht

Die neuen Cat 950 und 962 sind laut Herstellerangaben serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, um die Sicht nach hinten zu verbessern und die Arbeitssicherheit zu erhöhen. In Kombination mit einer bodentiefen Windschutzscheibe und einem großen Rückspiegel mit integrierter Toter-Winkel-Ansicht werde so eine branchenweit führende Rundumsicht erzielt, erläutert Zeppelin Baumaschinen. Optional seien eine 360-Grad-Sicht und Cat-Detect-Radartechnologie. Standard wiederum sei eine Beleuchtung des Aufstiegs und Motorraums, um die Arbeits- und Wartungssicherheit weiter zu verbessern.

Die laufenden Betriebskosten für Filter und Betriebsflüssigkeit seien bei den neuen Modellen laut Hersteller dank der neuen Intervalle um bis zu 30 % niedriger.