Warschau/Polen. – Varso Place ist das innerstädtische Hochhaus- und Wolkenkratzer-Ensemble in der belebten Chmielna-Straße mitten in Warschau, das mit 4000 m² Grünflächen seine charismatische Leuchtkraft unterstreicht und den Menschen auf allen Ebenen Mehrwert schenkt.

mit Varso Place, dem neuen Hotspot und Symbol für das moderne Warschau, ist dem Investor und Entwickler HB Reavis eine spektakuläre Revitalisierung der Chmielna-Straße gelungen. Ob ebenerdige Tiefgaragendecke oder hoch gelegene Dachflächen, die Wahl des richtigen Dachbegrünungssystems hängt vor allem von der gewünschten Gestaltung und den damit verbundenen Anforderungen ab. Grundlage ist immer ein fachgerecht abgedichtetes Dach – in diesem Fall Umkehrdachflächen mit bituminöser Abdichtung und 2 % Gefälle. Foto: GCL/ZinCo

Varso Place besteht aus den drei zusammenhängenden und vielseitig begrünten Teilen Varso I, Varso II und Varso Tower, deren Erdgeschoss-Ebene für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist. Hier bezaubern wunderschöne Grünräume den Außenbereich oberhalb der Tiefgaragen und in der Lobby des Varso Towers wachsen sogar Bäume. Innen, außen und oben auf den Gebäudedächern ist mit ZinCo-Dachbegrünungssystemen eine grüne Welt entstanden – inklusive Wolkenkratzer-Garten in 205 m Höhe.

Dem Investor und Entwickler HB Reavis ist mit Varso Place, dem neuen Hotspot und Symbol für das moderne Warschau, eine spektakuläre Revitalisierung der Chmielna-Straße gelungen. Das gemischt genutzte Hochhaus- und Wolkenkratzer-Ensemble beherbergt Büros, Vier-Sterne-Hotel, Wissenschafts- und Technologiecampus, Gesundheits- und Fitnesszentrum sowie Einzelhandelsgeschäfte einschließlich zahlreicher Restaurants und Cafés. Dieses neue Wahrzeichen in der Skyline von Warschau hat mit dem Namen "Varso", der sich von der lateinischen Bezeichnung Warschaus "Varsavia" ableitet, eine aussagekräftige Identität bekommen.

Aushängeschild des Varso Place ist der vom renommierten Architekturbüro Foster+Partners entworfene Varso Tower mit 53 Etagen. Dieser ist mit seiner architektonischen Gesamthöhe von 310 m inklusive Antenne das höchste Gebäude der Europäischen Union und eines der höchsten Gebäude Europas. Seine feste Gebäudehöhe beträgt 230 m. Die dortige Aussichtsplattform (Stockwerk 53) wird gemeinsam mit dem Dachgarten in 205 m Höhe (Stockwerk 49) in 2024 eröffnet. Dieser Wolkenkratzer-Garten gilt als der Höchste in Europa und ist mittels Panoramaaufzügen für jedermann erreichbar.

Dächer sind begrünt

Mit "nur" 90 und 81 m Höhe bilden die benachbarten Gebäude Varso I und Varso II quasi die kleineren Geschwister im Ensemble. Sie fügen sich kompositorisch hervorragend in das Gesamtprojekt und in das umgebende Stadtbild ein. Die aufgelockerte Anordnung der Gebäudeteile gelang dem Warschauer Architekturbüro HRA Architekci mit ganz unterschiedlichen Fassadenvorsprüngen und Dachniveaus. Auch diese Dächer sind begrünt und verleihen Varso I und Varso II besondere Identität und Mehrwert. Das spürt jeder, der sich hier aufhält und den grünen Freiraum genießt. Und das spürt jeder, der auch nur seinen Blick von einem der Büroräume oder seinem Hotelzimmer auf die faszinierenden Dachgärten wirft. Dank der verschiedenen Höhenstufen sind die Gärten sogar untereinander bestens einsehbar.

Varso Place profitiert von seiner hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz – zum Warschauer Hauptbahnhof existiert sogar eine unterirdische Verbindung. Und wer mit dem Auto fährt, findet Platz in der riesigen unterirdischen Tiefgarage. Alles ist schnell erreichbar, der Parkplatz, der Arbeitsplatz, der Einkauf, der Arzt oder das Fitnessstudio. Funktionale Räume und schnelle Wege sind aber nur eine Seite der Medaille. Gerade in dichter städtischer Bebauung brauchen die Menschen Grünräume, Plätze zum Verweilen und Ruhe finden. Hierauf wurde bei Varso Place besonderes Augenmerk gelegt, indem auch die ebenerdigen Freiflächen, die über der Tiefgarage liegen, mit viel Grün gestaltet wurden.

Ob ebenerdige Tiefgaragendecke oder hoch gelegene Dachflächen, die Wahl des richtigen Dachbegrünungssystems hängt vor allem von der gewünschten Gestaltung und den damit verbundenen Anforderungen ab. Grundlage ist immer ein fachgerecht abgedichtetes Dach – in diesem Fall Umkehrdachflächen mit bituminöser Abdichtung und 2 % Gefälle.

Für die geplanten Grün- und Gehbelagsflächen war der ZinCo-Systemaufbau mit Floradrain FD 40 genau richtig, dessen Kernelement das 40 mm hohe Drän- und Wasserspeicherelement aus tiefgezogenem Recycling-Polyolefin darstellt. Dieses speichert Wasser in seinen Mulden und leitet Überschusswasser dank unterseitigem Kanalsystem sicher zu den Dachabläufen. Die Elemente wurden mit dem Systemfilter SF abgedeckt, damit keine Feinteile aus der darüber liegenden Substratschicht in die Dränschicht einschwemmen. Für die Bäume, Sträucher und Stauden wurde die Systemerde "Dachgarten" in einer Höhe von 30 bis 70 cm geschüttet, um den Wurzelballen ausreichend Platz zu bieten. Die Bäume von Varso Place wirken, als ob sie dort schon immer stünden. Sie sind tatsächlich über ein Jahrzehnt alt, wurden aber drei Jahre zuvor in einer Baumschule ausgewählt, gepflegt und anschließend umgepflanzt.

Schutz und Schatten

Das üppige Grün spendet nun Schutz und Schatten für die Menschen, bereichert die Luft mit Sauerstoff und schafft gleichzeitig Lebensräume für Vögel und Insekten. Damit die Pflanzen auch in Trockenzeiten mit Wasser versorgt sind, ist ein automatisches Bewässerungssystem installiert.

Aufgrund seiner Druckstabilität ist der Systemaufbau mit Floradrain FD 40 genauso für die Gehbeläge ideal, die mit Platten und Pflastersteinen in Splittbettung ausgeführt sind. Manche Flächen erhielten mit Naturholzdielen einen besonders hochwertigen Charakter. Holz ziert übrigens auch die vielen integrierten Sitzgelegenheiten.

In sämtlichen Belagsbereichen ist technisch relevant, dass die Floradrain-Elemente mit den Diffusionsöffnungen nach unten verlegt sind, damit das Wasser hier sofort abfließen kann. Auf diese Weise ist unabhängig von der Oberflächengestaltung eine vollflächige Dränage sichergestellt. Für die Nutzung einer Fläche als Fahrbelag sind auf Dächern weitere Aspekte zu berücksichtigen. Das gilt auch für eine "nur im Notfall" genutzte Feuerwehrzufahrt wie bei der Tiefgaragendecke von Varso Place.

Durch Fahrzeuge treten hohe Druckbelastungen sowie horizontale Lasten beim Bremsen, Lenken und Beschleunigen auf. Das erfordert neben Gleitlagen besonders druckstabile Dränelemente, druckverteilende Schottertragschichten und Verbundbeläge mit höheren Steindicken sowie stabilen Randeinfassungen. Beim gewählten ZinCo-Systemaufbau mit Stabilodrain SD 30 kam als erste Lage das extrem stabile, luft- und dampfdurchlässige Systemfilter PV zum Einsatz.

Die Drän- und Wasserspeicherelemente Floradrain FD 40 werden mit dem Sytemfilter abgedeckt, um das Einschwemmen von Feinteilen aus der Substratschicht zu verhindern. Foto: ZinCo

Auf diese Gleitlage schlossen sich die Stabilodrain-Elemente an, die zur Erhöhung der Druckstabilität mit Splitt verfüllt sind. Darauf folgte erneut das Systemfilter PV sowie der weitere Aufbau mit Schottertragschicht, Splittbettung und Pflasterbelag.

Schwarzer Olivenbaum

Einen außergewöhnlichen Standort haben sich zwölf Olivenbäume in der lichtdurchfluteten Lobby des Varso Towers ausgesucht. Die 9 m hohen, immergrünen Exemplare der Sorte Schwarzer Olivenbaum (Bucida buceras) gedeihen auf dem ZinCo-Systemaufbau mit Floradrain FD 40 und bringen ein großes Stück Natur mit nach innen.

Ob im Rampenlicht oder dezent und unauffällig – Grün findet sich überall. So sind zum Bespiel die schmalen Randstreifen neben den technischen Einrichtungen der Dächer von Varso I und Varso II extensiv begrünt. Hier kam der ZinCo-Systemaufbau mit Floradrain FD 25 und vorkultivierte Vegetationsmatten zum Einsatz.

An sich eine Selbstverständlichkeit, dass ein moderner Neubau wie der Varso Tower in der BREEAM-Umweltbewertung die allerhöchste Stufe "Herausragend" erreicht. Weniger bekannt sind die weiteren Auszeichnungen. Varso Tower ist eines der ersten Projekte in Polen, das im Rahmen des WELL-Zertifzierungssystems "Gold" erhielt. Dabei werden die Auswirkungen von Gebäuden auf das geistige und körperliche Wohlbefinden der Menschen bewertet – zum Beispiel Aspekte wie Frischluft, Wasserqualität, Beleuchtung oder Akustik. Und auch Grünräume haben einen direkten positiven Einfluss auf die Gesundheit.

Darüber hinaus haben Varso I und Varso II den Eurobuild Award 2021 sowie den Lider Doste˛pnoé ci 2021 in der Kategorie "Neue Büro- und Gewerbegebäude" erhalten. Lider Doste˛pnoéci ist ein architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb in Polen, der öffentliche Gebäude für Barrierefreiheit und ihre Ausrichtung auf Menschen mit Behinderung auszeichnet.

Varso Place richtet sich in jeder Hinsicht nach den Bedürfnissen der Menschen und verbessert durch seine Vielfalt an Grünflächen maßgeblich die Lebensqualität in Warschau.

Der Autor ist Export Area Sales Manager, ZinCo GmbH.