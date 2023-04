Ob Giebel, Drempelwände oder Gauben: Schnoor bietet vorgefertigte Holztafelbau-Elemente für den Dachraum an. Abb.: Schnoor

Der Baubranche muss heute die Quadratur des Kreises gelingen. Denn während Fachkräfte fehlen, Lieferketten klemmen und das Preisniveau steigt, muss der CO2-Abdruck beim Bau von Einfamilienhäusern deutlich verbessert werden. Eine Lösung: Das Hybrid-Haus, bei dem nachhaltige Holztafelbau-Lösungen das Massivhaus ergänzen.

"Wir können Giebel heute praktisch als Fertigbauteile auf die Baustelle liefern", erläutert Schnoor-Geschäftsführer Frank Wolf. An der automatisierten Weinmann-Anlage in Burg laufen die Giebelelemente auf den Millimeter passgenau, beidseitig geschlossen und statisch gesichert vom Band. Auf Wunsch sind diese mit einer Einblasdämmung aus Mineralwolle oder Zellulose schon fertig gedämmt. Dazu gibt es wahlweise integrierte Leerverrohrung für die Elektroinstallation und eingebaute Fenster. Wolf formuliert es so: "Wir integrieren praktisch drei Gewerke in ein Produkt." Gefertigt wird auftragsbezogen und für jeden Kunden individuell.

Deutlich kürzere Bauzeit

Mit vorgefertigten Giebel-Elementen von Schnoor falle die Bauzeit deutlich kürzer aus. So entfallen der Baustelle das Ausmessen und Verschalen sowie die Gerüstarbeiten. Ein betonierter Ringanker auf den Giebelschrägen ist nicht mehr erforderlich. Unterm Stricht lassen sich fehlende Maurerkapazitäten ersetzen. Pünktlich geliefert sind die vorgefertigten Giebelwände schnell montiert, versichert der Hersteller. Benötigte Verbindungsmittel liefert der Hausbauspezialist mit. "Wir erweitern unser Sortiment ständig nah am Bedarf weiter", betont Wolf.

Vorgefertigte Dachkonstruktionen

Dazu liefert die Firma vorgefertigte individuelle Dachkonstruktionen in Nagelplattenbinderbauweise als richtfertige Leistung zu. Als nachwachsender Rohstoff kann Holz beim Neubau in der CO2-Bilanz punkten. Holztafelbau-Elemente von Schnoor sind aus Konstruktionsvollholz gefertigt. Das technisch getrocknete Holz wird nicht chemisch behandelt und verbindet ein vergleichsweise geringes Gewicht mit einer hohen Tragfähigkeit. Alle Holztafelbauprodukte der Firma tragen das "Qualitätssiegel Deutscher Fertigbau" (QDF) und liefern Qualität weit über den gesetzlichen Standards verspricht Schnoor.

Standardisierter Aufbau

Der Hersteller fertigt Holztafelbau-Elemente wie Giebel oder Gauben mit einem standardisierten Aufbau und hält dazu eine breite Palette an Grundmaterialien in ausreichender Differenzierung bereit. In Zeiten angespannter Lieferketten kann der Holzbauspezialist eine beständig hohe Verfügbarkeit zusichern: "Wir sind immer lieferfähig", versichert der Geschäftsführer. Der Holzbauspezialist ist überzeugt: Die Hybridbauweise birgt das Potenzial, die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Baubranche zu meistern. "Das Massivhaus bleibt ein Massivhaus. Aber auf Wunsch bringen wir die Giebel, die Gauben und die Dachkonstruktion – ab Oberkante Rohdecke können wir das Dachgeschoss komplett aus Holz gestalten."