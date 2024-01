Ismail Sarikaya ist seit Kurzem Leiter der Geschäftsstelle Rhein-Ruhr der Karrié Bauwerkserhaltung.

Seit sechs Jahren ist er Teil des Unternehmens und baute den Standort mit auf. Nach Tätigkeiten als Bauleiter und in der Projektleitung trat er vor rund sechs Monaten die Stelle als Oberbauleiter an. Jetzt folgt der Schritt in die Geschäftsstellenleitung. Sarikayas Vorgänger, Frank Würzburg, scheidet nach fünf Jahren Zusammenarbeit aus.