Thorsten Wahner, Inhaber der Eugen Wahner GmbH, ist kürzlich im Alter von 49 Jahren verstorben. Der Gerüstbau- und Malermeister stieg 2001 als Geschäftsführer in den 1853 gegründeten Familienbetrieb ein, ursprünglich ein Malerbetrieb, der seit 1955 mehr und mehr zu einem Gerüstbauunternehmen wuchs und mittlerweile 60 Mitarbeiter beschäftigt. Das enorme Wachstum – 25 Fahrzeuge und 150.000 Quadratmetern Gerüst – in den vergangenen rund 20 Jahren ist vor allem das Verdienst von Thorsten Wahner, der unternehmerisches Engagement mit starken familiären Verständnis verband, wie der Betrieb betont. Lebenslang spielte und engagierte sich Wahner zudem in der Fußballabteilung des TSV Sulzfeld. Er hinterlässt Frau und Kinder. Der Kaufmännische Leiter Niclas Howard, der Technische Leiter Sascha Roos und Vater Benno Wahner führen aktuell die Geschäfte mit externer Unterstützung durch eine achtköpfige Mastermind-Gruppe aus befreundeten Unternehmern weiter.