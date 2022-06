Jan Radzey tritt zum 1. August 2022 den Posten als Geschäftsführer bei ACO Haustechnik an. Er folgt auf Peter Fröhlich, der in Zukunft die Holding der ACO-Gruppe verstärkt. Radzey war zuletzt bei WILO beschäftigt, wo er 20 Jahre lang verschiedene Funktionen bekleidete, unter anderem im Produktmanagement, Corporate Marketing sowie in der übergeordneten Marktverantwortung.

