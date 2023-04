Jean-Baptiste Clavel ist neuer CEO bei Kebony. Er übernimmt das Amt von Norman Willemsen, der das Unternehmen nach vierjähriger Tätigkeit verlässt. Clavel ist laut dem Vorstand eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Verkaufsstrategien in Unternehmen mit Schwerpunkt Bausektor. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Zodiac Pool Systems und The Coleman Company Inc. tätig, wo er komplexe strategische Entwicklungen leitete und wichtige Innovationen vorantrieb.

