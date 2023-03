Jörg Hofmann ist neuer Geschäftsführer von Deceuninck in Deutschland.

Er übernimmt die Position von Peter Laubenstein, der das Unternehmen verlässt. Hofmann ist seit 30 Jahren für das Unternehmen tätig und bekleidete in diesem Rahmen bereits unterschiedliche Führungspositionen, zuletzt etwa drei Jahre lang als Werkleiter in Bogen. Diese Funktion wird er auch in Zukunft zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer beibehalten.