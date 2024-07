Erwartet werden laut Veranstalter namhafte Hersteller aus der Branche, welche Einblicke in technologische Entwicklungen zu Schlauchliner- und Reparaturverfahren bieten. Neben Diskussionen und Fachvorträgen liegt der Fokus auf einem moderierten Praxisteil mit spannenden Präsentationen zu Produkten und Verfahren. Neu sind in diesem Jahr die Guided Tours, bei denen Zuhörer die Möglichkeit haben, Themen an einzelnen Ständen zu vertiefen.

Jährlich werden in Deutschland laut einer Umfrage der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) zum Zustand der Kanalisation rund ein Prozent des Kanalnetzes saniert. Was zunächst nach wenig klingt, sind in der Realität Tausende von Kilometern des rund 594 00 Kilometer umfassenden Netzes. Hier sind dauerhafte Verfahren gefragt, welche zugleich ökonomische und ökologische Aspekte berücksichtigen. Zu diesen Themen trifft sich die Kanalbranche in Kassel.

Ein Schwerpunkt des Vortragsprogramms liegt beim Schlauchlining in Hauptkanälen – aber auch die Sanierung im Grundstücksbereich und die Herausforderungen bei Hausanschlussleitungen werden betrachtet. Auch Materialien wie Synthesefaser- und Glasfaserliner sowie Equipment rund um das Schlauchlining werden in Vorträgen behandelt.

"Mit dem Deutschen Schlauchlinertag und dem Deutschen Reparaturtag wurde eine Veranstaltung etabliert, welche geballt an zwei Tagen Verfahren und Lösungen für viele Themen der Branche anspricht und präsentiert.", fasst Dr. Igor Borovsky, Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH), zusammen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de.