Kay Wieczorek ist neuer Divisional Director des Center of Competence (CoC) Product Business der Beumer Group. Er folgt damit auf Norbert Stemich, der zum Jahreswechsel als CSO der Beumer China bestellt wurde. Im CoC sind die Geschäftsbereiche Zement, Baustoffe, Chemie und FMCG zusammengefasst. Bis Ende 2022 verantwortete Wieczorek den Vertrieb für den Bereich Zement. Der 38-Jährige ist seit 2014 bei der Beumer Group und studierte Sales Engineering and Product Management an der Ruhr-Universität in Bochum.

