Thilo Gries tritt zum 1. Januar 2023 den Posten als Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Rheinland-Pfalz an. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Elena Wiezorek an, die nach elf Jahren die Leitung der Landesgeschäftsstelle abgibt. Gries wird in Zukunft die Förderung von Baukultur und der Wahrung der Interessen rheinland-pfälzischer Architekten fortführen sowie die Akzentuierung des Themas Nachhaltigkeit verstärken.

