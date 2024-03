Potsdam/Böblingen (ABZ). – Die DBI AG hat sich nach eigenen Angaben die Revolution der konservativen Baubranche zum Ziel gesetzt. Als Startup einer in der Branche etablierten Unternehmensgruppe überführen sie langjährig aufgebautes Erfahrungswissen in eine neuartige KI-gestützte Webanwendung namens berta & rudi.

Der DBI ist es nach eigenen Angaben gelungen das aufgebaute Erfahrungswissen in Algorithmen abzubilden. Foto: DBI

Diese soll die komplizierte energetische Gebäudeplanung intuitiv, einfach und für jedermann zugänglich machen. berta & rudi vereint die Einfachheit und Flexibilität künstlicher Intelligenz mit der Präzision energetischer Simulationen. Dadurch werden Aussagen zu Kosten, Energie und CO2-Emission sowie Optimierungspotentialen geliefert. Viele Varianten können somit schnell, aufwandsarm und präzise verglichen werden, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, heißt es seitens des Unternehmens.

In der heutigen Zeit stehen Unternehmen, Organisationen, Planer und Energieberater vor der Herausforderung, ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Dabei spielen belastbare Energiekonzepte eine entscheidende Rolle. Die langwierigen und aufwändigen Planungsschritte eines Energiekonzepts können mehrere Tage bis Wochen beanspruchen. DBI hat nach eigenen Angaben diesen Prozess verkürzt und eine innovative Webanwendung entwickelt, die die Energieberechnung digital als auch nur in wenigen Minuten durchführen lässt.

Die Webanwendung namens berta & rudi wurde entwickelt, um Unternehmen, Organisationen, Planer und Energieberater in der Konzept- und Vorplanung dabei zu unterstützen, effektive Energiekonzepte zu entwickeln.

Der DBI ist es nach eigenen Angaben gelungen das aufgebaute Erfahrungswissen in Algorithmen abzubilden. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz können in nur wenigen Minuten sowohl Energieverbräuche auf Lastprofilbasis prognostiziert als auch die optimalen Energieerzeuger ausgelegt werden, ohne dabei nennenswerte Abstriche in der Genauigkeit zu haben, erklärt das Unternehmen. Die Beschreibung der Gebäude kann nach Belieben, oder nach Verfügbarkeit der Informationen beziehungsweise Datenlage, detailliert werden. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Genauigkeit der Prognose. Umwelteinflüsse sowie lokale Gegebenheiten, wie beispielsweise solare Einstrahlung, Außentemperaturen oder Baugrund, werden automatisch zur Kalkulation herangezogen. Mit unseren Algorithmen ermöglichen wir damit genaue Ergebnisse in verschiedensten Varianten und Szenarien in nur wenigen Minuten.

Eine Besonderheit der Lösung ist eine zielgerichtete Kombination von künstlicher Intelligenz mit klassischen numerischen Optimierungsverfahren. Anders als bei der Verwendung einer reinen KI, kann garantiert werden, dass die optimale Variante gefunden wird und unter allen weiteren Möglichkeiten keine bessere Lösung existiert. Der Nutzer kann dabei selbst bestimmen, ob seine Energieerzeugung auf Investitionen, die Kosten über den gesamten Betrachtungszeitraum, den CO2-Ausstoß oder einer Kombination dessen minimiert werden sollen.

Indem berta & rudi die besten verfügbaren Optionen für Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit identifiziert, ermöglicht "berta & rudi" Unternehmen, Organisationen, Planer und Energieberater ihre Energieziele effizient zu erreichen, so das Unternehmen. Mit berta & rudi werde nicht nur die Energieplanung revolutioniert, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die Energiesoftware ist zurzeit für wenige Wochen als Beta-Version kostenfrei zugänglich und kann über www.berta-rudi.com angewendet werden.