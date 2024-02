Berlin (dpa). – Microsoft will in den kommenden zwei Jahren knapp 3,2 Milliarden Euro in Deutschland investieren, um vor allem in Nordrhein-Westfalen seine Rechenzentrumskapazitäten für Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud Computing massiv auszubauen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vice Chair und President der Microsoft Corporation Brad Smith nach einer Pressekonferenz der Microsoft Deutschland GmbH zu den Investitionen des Konzerns im KI-Bereich in Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Das kündigte Microsoft-Präsident Brad Smith jüngst in Berlin bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Das sei die größte Investition in seiner 40-jährigen Geschichte in Deutschland, teilte das US-Softwareunternehmen mit. Durch den Ausbau seiner Cloud-Region in Frankfurt am Main sowie den neu geplanten Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen (NRW) sollen die Kapazitäten mehr als verdoppelt werden. Dieser erhebliche Zuwachs an digitalen Kapazitäten solle "dem Standort Deutschland helfen, die wachsende Nachfrage nach KI-spezifischer Rechenleistung und Cloud-Lösungen zu erfüllen".