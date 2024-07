"Noch landen in Schleswig-Holstein jedes Jahr etwa eine Million Tonnen an Bau- und Abbruchabfällen auf den Deponien", sagte der Grünen-Politiker jüngst gegenüber Medien. "Sie machen damit dort den mit Abstand größten Abfallposten aus." Durch das Wiederverwenden von Materialien könnten Ressourcen, Transportkosten, Emissionen und auch der Bedarf an Deponien reduziert werden, sagte Goldschmidt.

"Um unser Landesziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, müssen wir nicht nur CO2 bei der Energieerzeugung und im Verkehr einsparen – auch im emissionsstarken Bausektor gilt es, die Weichen auf Reduktion zu stellen", sagte Goldschmidt. Notwendig seien Anreize und politische Maßnahmen. Die Regierung wolle mit positivem Beispiel vorangehen und bei Baumaßnahmen des Landes die Verwendung von recycelten Baustoffen erleichtern, sagte Goldschmidt. "Ein Beispiel ist bereits heute die Eiderdamm-Baustelle, bei der überwiegend eigenes Material wiederverwendet wird."