Holzkirchen (ABZ). – Die Kinshofer Group ist unlängst der Open-S-Alliance beigetreten. Laut Angaben des Anbaugeräteherstellers ist das Unternehmen fortan Assoziiertes Mitglied der Initiative zur Schaffung eines offenen Standards für vollautomatische Schnellwechsler für Bagger.

"Kinshofer freut sich, dieser Allianz beizutreten. Die Erweiterung des Produktangebots von Kinshofer mit Produkten nach dem Open-S-Standard wird von unseren Kunden begrüßt, da es die Grenzen und Einschränkungen der Verwendung einer Vielzahl von Werkzeugen verschiedener Hersteller auf einen einzigen Aufnahmehersteller beseitigt. Kinshofer wird eine aktive Rolle spielen, um die Bemühungen der Open-S Alliance zu unterstützen, das Angebot an hydraulischen Schnellwechslern weltweit zu erweitern", sagt Thomas Friedrich, CEO der Kinshofer Group.

In der gesamten Branche steigt die Nachfrage nach Produktivität ständig und in vielen Anwendungen ist der Bedarf an einem schnellen Wechsel von Anbauwerkzeugen sehr hoch, weshalb vollautomatische Schnellwechser immer beliebter werden. Das Ziel der Open-S Alliance ist es, Fahrern und Bauunternehmern die Freiheit zu geben, Schnellwechsler, Tiltrotatoren und Anbauwerkzeuge verschiedener Hersteller, die dem Open-S Standard folgen, zu kombinieren. Die offene Schnittstelle definiert hydraulische Schnellwechsler und stellt sicher, dass eine Kombination von Produkten verschiedener Hersteller problemlos möglich ist und dass die Sicherheitstechnik jedes einzelnen Produkts in keiner Weise beeinträchtigt oder verändert. Der offene Standard schützt Kunden davor, an eine herstellerspezifische Lösung gebunden zu werden. Stattdessen haben sie durch den offenen Standard die Möglichkeit, sich für den Anbieter zu entscheiden, dessen Produkte ihre individuellen Bedürfnisse am besten erfüllen.

"Alle Mitglieder von Open-S sind der Überzeugung, dass Maschinenbesitzer und Auftragnehmer die Freiheit haben sollten, die Lösung zu wählen, die sie kaufen möchten. Die Open-S Alliance begrüßt alle Hersteller in der Branche, die an die Vorteile eines gemeinsamen Standards glauben, und ich freue mich, Kinshofer als neues Mitglied begrüßen zu dürfen", sagt Anders Jonsson, Vorstandsvorsitzender der Open-S Alliance AB.