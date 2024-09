Auf der GaLaBau ist das Unternehmen mit dem historischen Baustellenfahrzeug, dem kultigen VW Bulli T1. Foto: klickparts

Inzwischen seien weit über 400.000 Produkte im Onlinevertrieb verfügbar und viele namhafte Lieferanten konnten als Partner gewonnen werden.

Neben dem umfangreichen Angebot ist den Verantwortlichen bei klickparts die Nutzerfreundlichkeit des Onlineshops ein wesentliches Anliegen. Dem Kunden soll es so einfach wie möglich gemacht werden, das passende Ersatzteil oder Wartungsprodukt für sein Baumaschine zu finden.

Dieser Anspruch bezieht sich zum einen auf die nutzerfreundliche und intuitive Handhabung des Webshops. Denn bei der Recherche nach dem gewünschten Ersatzteil oder Wartungsprodukt kann sowohl nach dem Gerätetyp, dem Baumaschinenhersteller, dem entsprechenden Produkt, der Artikel- oder Produktnummer gesucht werden. Zum anderen erleichtert die sinnvolle Kategorisierung der Produkte die Suche.

Gerade in der Kategorie "Laufwerke" ist klickparts nach eigenen Angaben breit aufgestellt.

So habe der Kunde die Wahl zwischen Gummiketten der Hersteller Caterpillar, Guma-Tech, ITR oder VemaTrack für die unterschiedlichen Baumaschinen-Fabrikate. Suchen kann er darüber hinaus nach Kettenbreite, Teilung, Anzahl der Kettenglieder, Pitch Typ oder Gummikettenserie.

Zu den Topsellern des Webshops gehören Gummipads. Bei den Verschleißteilen bietet klickparts Baggerzähne, Zahnspitzen, Unterschraubmesser mit den dazugehörigen Sicherungen für die gängigsten Zahnsysteme von VeRotool, Cat General Duty und ESCO Ultralock.

Überdies werden verbraucherfreundliche Pakete geschnürt, die den Bestellprozess erheblich vereinfachen. Dies sind unter anderem praktische Filtersets. Stark nachgefragt werden ebenfalls Fahrmotoren von Mecatra, die in verschiedenen Minibaggern eingesetzt werden. Arbeitsscheinwerfer und Leuchten aller Art von NordicLights und Hella gehören ebenso zum umfangreichen Portfolio des Webshops wie Schlamm- und Schmutzwasserpumpen sowie Stromaggregate von Atlas Copco. Hochwertige Reinigungsprodukte und Werkzeuge von Würth runden das Angebot ab.

Klickparts setzt in seinem Shop auf absolute Transparenz dem Kunden gegenüber.

Auch der nicht-eingeloggte Nutzer sieht sofort, ob das Ersatzteil in seine Maschine passt, was es kostet, ob es verfügbar ist und wie lange die Lieferzeit beträgt. Natürlich passt sich die Seite in Größe und Auflösung dem jeweiligen Endgerät – also Computerbildschirm, Laptop, Smartphone oder Tablet – an. Auch über die klickparts App kann der Kunde von unterwegs oder von der Baustelle auf das gesamte Produktportfolio zugreifen und nach dem benötigten Ersatzteil oder Wartungsprodukt suchen kann.

Auf der GaLaBau präsentiert sich klickparts in dem Glasübergang vom Eingangsbereich Ost zur Halle 7A wieder mit seinem Markenbotschafter, dem historischen Baustellenfahrzeug VW Bulli T1.