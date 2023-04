Berlin (ABZ). – Die Zielsetzung der Europäischen Union ist klar: Bis 2030 müssen die Treibhausgase in Europa um 55 % gegenüber dem Stand von 1990 verringert, bis zum Jahr 2050 sogar auf Null reduziert werden.

"Wer vor diesem Hintergrund fordert, in Deutschland die KfW-Förderung für das Effizienzhaus EH40-NH auszusetzen, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", betont Peter Aicher, Präsident von Timber Construction Europe. Zwar könne das Bewertungssystem beim Thema Ressourceneffizienz noch nachgebessert und optimiert werden. "Doch am Standard des EH40-NH müssen wir festhalten. Man muss beim Hausbau nicht nur die Erstellungsphase, sondern im Sinne der Bauherren insbesondere auch die Nutzungsphase im Auge haben. Energie- und ressourceneffizientes Bauen ist gesetzte Pflicht für den Klimaschutz und den Geldbeutel der Bauherren. Leider tauchen beim Thema energieeffizientes Bauen aktuell in den europäischen Mitgliedsstaaten wieder rückwärtsgewandte Initiativen auf, die nicht verstanden haben, dass eine dynamische Baukonjunktur langfristig stabil nur durch energie- und ressourceneffizientes Bauen umgesetzt werden kann."

Ob bei Sanierungen von Bestandsgebäuden oder beim Neubau: Die Gebäudeenergieeffizienz spielt eine wichtige Rolle, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) beträgt der Anteil von Gebäuden am gesamten deutschen Endenergieverbrauch allein 35 %. Sie stehen damit für fast 30 % des gesamten CO2-Ausstoßes, so das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Da ist es nur konsequent, dass die Bundesregierung den energieeffizienten Neubau und die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden fördert. Architekten und Bauherren planen und bauen zukunftsorientiert und setzen daher längst auf ressourcensparendes und energieeffizientes Bauen. Schließlich haben diese energieeffizienten Immobilien auch einen höheren Marktwert.

Der Holzbau kann einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn es darum geht, energieoptimiert und klimaneutral zu bauen beziehungsweise zu sanieren. Holz ist nicht nur ein Kohlenstoffspeicher, seine Grundbestandteile sind auch die Basis für biogene Dämmstoffe mit sehr guten Dämmwerten. Gerade bei älteren Bestandsgebäuden besteht oft großer Bedarf in Bezug auf die energetische Sanierung.