Das gelte so sowohl für Zweckbauten wie Kitas, Schulbauten, Büro- und Industriebauten als auch für den Wohnungsbau. Sowohl der Kongress "modularesBAUEN 2023" am 5. und 6. September 2023 in Aachen als auch die begleitende Ausstellung thematisieren die Aspekte, die heute für modulares Bauen wichtig sind. Themen sind: Raumzellenbau, Energie- und Bauwende, technische Gebäudeausrüstung, Architektur und Baukultur, rechtliche Aspekte. Hüllen für das modularen Bauen (Dach, Wand, Fassade) und modulares Bauen im Bestand. Die Kongressmesse bietet zudem Gelegenheiten für den Austausch mit Branchenexperten und Kontakten zu Geschäftspartnern.

