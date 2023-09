Saarlouis (ABZ). – "In der Zeit, in der Andere auf den Fertigbeton warten, betonieren wir bereits." Immer mehr Garten- und Landschaftsbauer und Bauunternehmen machen sich frei von zeitlicher Einschränkung und Preisexplosion bei Fertigbeton. Beton vor Ort in der gewünschten Kondition und der gewünschten Menge herzustellen spart Geld bringt zeitliche Vorteile.

Der Hersteller bietet den Powermixer auch in kleinen Abmessungen an. Foto: Kronenberger oecotec

Zunächst ist es kostengünstiger, kleinere bis mittlere Mengen Beton selbst herzustellen – ein weiterer Vorteil liegt in der Unabhängigkeit von den Öffnungs- und Wartezeiten bei Fertigbetonwerken, so die Kronenberger oecotec GmbH. Da kommen schnell mal ein paar Tausend Euro zusammen, und das bei jeder Baustelle! Und damit das auch lange so bleibt, sollte man unbedingt beim Kauf einer Betonmischschaufel auf die Qualität und Langlebigkeit der Maschine achten. Gerade auf privaten Baustellen wird oft am späten Nachmittag oder auch am Wochenende gearbeitet.



Sofern zu diesen Zeiten Beton benötigt wird, ist entweder kein Fertigbeton lieferbar oder wenn, dann oft nur zu astronomischen Preisen. So Mancher greift dann in seiner Not auf die per Hand befüllte Betonmischmaschine zurück. Das geht in die Knochen und dauert ewig. Dabei bietet der Powermixer eine Entlastung. Leicht zu bedienen, wenig Handarbeit und schnelle und homogene Betonherstellung. Da der Powermixer am Radlader oder am Bagger angebaut wird, lässt sich so der Beton – ohne ihn schleppen zu müssen – leicht bis zur Verwendungsstelle transportieren.

Über die standardmäßig hydraulisch zu schließende Bodenöffnung kann der Beton punktgenau abgelassen werden, erklärt der Hersteller. Häufig sind auf diesen Baustellen kleine Arbeitsmaschinen im Einsatz. Aus diesem Grund bietet Kronenberger den Powermixer auch in kleinen Abmessungen an. Bereits mit einem Volumen von 100 l ist der Powermixer erhältlich. Damit kann er auch an Minibagger ab 1,8 t angebaut werden. Weil bei den meisten Firmen Flexibilität gefragt ist, kann der Powermixer sowohl an Bagger als auch an Radlader angebaut werden.

Getreu dem Motto: "Entweder ein Radlader oder ein Bagger findet sich auf jeder Baustelle!" Mit 13 verschiedenen Baugrößen bietet Kronenberger eine außergewöhnliche Typenvielfalt an Betonmischschaufeln an. Die derzeit größte Betonmischschaufel aus dem Kronenberger Programm mit 2 m³ ist auch für mittleren Bedarf an Beton bestens geeignet. Wird der Powermixer auf dem Betriebshof eingesetzt, lassen sich als Nebeneffekt so schnell mal in Stillstandszeiten ein paar Legosteine vergießen. Oftmals können so auch Betonreste sinnvoll verwertet werden. Das ist nachhaltig und spart zusätzlich Kosten.