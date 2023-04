Das Lamilux Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90. Foto: Lamilux

Der Tageslichtsysteme-Hersteller entwickelt seine Oberlichter stetig weiter, um Kunden die technisch ausgereiftesten, am Markt erhältlichen Lösungen in den Bereichen "Tageslichttechnik", "Rauch- und Wärmeabzug" sowie "natürliche Lüftung" zu bieten. Zur BAU in München stellt die Lamilux Gruppe drei Produktneuheiten für das Jahr 2023 vor: das Lamilux Brandschutz Flachdach Fenster REI 90, das roda Lamellenfenster AIRSTREAM sowie ein neues Lamilux Glasdach.

Das Unternehmen entwickelt nicht nur jedes einzelne seiner Tageslichtsysteme stetig weiter, sondern kombiniert auch die individuellen Vorteile einzelner Oberlichter mit neuen innovativen Eigenschaften in Produktneuheiten, um den größtmöglichen Nutzen für Kunden zu schaffen, heißt es seitens des Unternehmens. Im Jahr 2023 veröffentlicht Lamilux ein neues Glasdach, das Glasdach-Innovationen mit bewährten Tageslichtlösungen vereint: Das Beste aus zwei Welten. Das neue Glasdach sorgt mit großen Lichtflächen durch Mehrfeldverglasung sowie Flügeln ohne Einspannrahmen für einen erhöhten Tageslichteinfall in Gebäuden. Zudem sichert die variable und native Flügelintegration des neuen Glasdachs einen hohen Lüftungskomfort sowie eine homogene Optik von Flügeln und Festelementen, so der Hersteller. Architekten und Dachdecker profitieren zudem von kurzen Lieferzeiten dank schlanker und automatisierter Prozesse sowie einer einfachen und sicheren Dachintegration durch systemeigene Anschlusstechnik. Weitere Produktdetails des neuen Glasdachs präsentiert Lamilux zum Launch der Produktneuheit auf dem Messestand 321 in Halle C2.

Lamilux führt seit drei Jahren Brandschutzfenster der Reihe "Fire Resistance" in seinem Portfolio, die im Brandfall Feuer und Hitze für einen bestimmten Zeitraum trotzen und Brandausbreitung verhindern. Nun ist es dem Tageslichtsysteme-Hersteller gelungen, diesen Schutz noch auszuweiten: Das neue Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90 liefert Tageslicht und verhindert für mindestens 90 Minuten das Übergreifen der Flammen auf andere Brandabschnitte. Auch optisch überzeugt das Tageslichtsystem durch sein reduziertes Design im Innenbereich und von außen durch filigrane Deckleisten. Das neue Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90 wurde für das herausstechende Design 2023 bereits mit der "Special Mention" des German Design Awards in der Kategorie "Excellent Product Design – Building and Elements" ausgezeichnet.

Seit 35 Jahren sorgt die roda Licht- und Lufttechnik GmbH, ein Tochterunternehmen der Lamilux Heinrich Strunz Gruppe, mit intelligenten Lüftungssystemen für Frischluft und Sauerstoff in Gebäuden. Ab 2023 neu im roda Portfolio: das roda Lamellenfenster AIRSTREAM. Das natürliche Zuluftgerät wird vor allem in Fassaden eingesetzt und sorgt für einen optimalen Lüftungskomfort sowie Tageslichteinfall, heißt es. Zusätzlich fungiert es bei entsprechender Steuerung innerhalb einer RWA-Anlage als Zuluftsystem im Brandfall. Das roda Lamellenfenster AIRSTREAM punktet durch eine besonders hohe Montage- und Wartungsfreundlichkeit, denn alle Bauteile sind leicht zugänglich und einzeln austauschbar. Als komplett thermisch getrenntes System bietet es optimale Energiewerte. Das roda Lamellenfenster AIRSTREAM trägt auch in bedeutendem Maß zur optischen Gesamtwirkung eines Gebäudes bei, da es sich optimal in die Fassade einfügt und das architektonische Gesamtwerk optisch aufwertet. Frisch auf dem Markt, überzeugt das roda Lamellenfenster AIRSTREAM bereits beim German Design Award 2023 in der Kategorie "Excellent Product Design – Building and Elements". Die Prämierung mit der "Special Mention" des internationalen Design-Awards bestätigt die Designleistung dieser Produktneuheit.