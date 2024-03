Laurent Musy wird zum April 2024 neuer CEO von Armacell. Er tritt in die Fußstapfen von Patrick Mathieu, der nach fast zwölf Jahren von der Position zurücktritt. Musy bringt ein breites Spektrum an Know-how und Erfahrung in der globalen Baustoffindustrie mit. Seit 2015 war er CEO der Terreal-Gruppe, einem globalen Hersteller von Lehmbauprodukten und Photovoltaiklösungen, nachdem er 17 Jahre lang in der Aluminiumindustrie tätig war und eine Vielzahl von Kundensegmenten auf vier Kontinenten betreut hat. Sein Vorgänger Patrick Mathieu soll künftig als Non-Executive Director für die Gruppe tätig sein.