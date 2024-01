Dr. Ulrich Dahlhoff hat zum Jahreswechsel die neu geschaffene Stelle als Leiter Modulbau/Serielles Bauen bei Stark Deutschland übernommen.

Dahlhoff kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Vertrieb in den Bereichen Trockenmörtel, WDVS, Dämmstoffe und Bauchemie zurückblicken. Dahlhoff war zuletzt als Geschäftsführer bei Ardex, einem führenden Unternehmen für bauchemische Spezialstoffe, tätig. Dort lag sein Schwerpunkt in den vergangenen Jahren auf dem Modulbau. Zu seinen Kernaufgaben gehören der Aufbau eines segmentorientierten Lieferantenmanagements und eine direkte Nähe zu maßgeblichen Entscheidern zu schaffen. In seiner neu geschaffenen Funktion soll er die strategische Weiterentwicklung und die operative Umsetzung des Bereichs Modulbau und serielles Bauen verantworten und das Unternehmen so dabei unterstützen, eine führende Rolle im Markt einzunehmen.