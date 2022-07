Besonders sei die gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht, selbst in großer Entfernung: Denn die hochauflösende LED-Wand erzeugt ein scharfes Bild, welches in der Helligkeit einstellbar ist. Foto: Setolite

Hückeswagen (ABZ). – LED-Kranschilder der ALDEBARAN-V-MAG Serie sind laut Hersteller so etwas wie baustellentaugliche Fernseher im Maxi-Format. Wie bei einem Fernsehbildschirm können hier beliebige Inhalte angezeigt werden: Von Texten oder Logos über fortlaufende Informationen bis hin zum Video sind die Möglichkeiten breit gefächert.

Besonders sei die gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht, selbst in großer Entfernung: Denn die hochauflösende LED-Wand erzeugt ein scharfes Bild, welches in der Helligkeit einstellbar ist. So kann durch dimmen der LEDs nachts Blendung in innerstädtischen Bereichen vermieden werden, während das ALDEBARAN-V-MAG-System bei Tag mit maximaler Helligkeit betrieben wird und so auch noch über größte Distanzen gut sichtbar ist.

Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigetafeln liegt der Vorteil des V-MAG-Systems dem Hersteller zufolge in der konsequenten Optimierung für den Einsatz am Kran. Die Videotafel ist in einem modularen, zweiteiligen Aluminium-Hohlraumprofil geschützt. Dieses Gewichts- und Steifigkeitsoptimierte Profil schützt die LED-Panels vor Stößen und Schlägen, ermöglicht im Bedarfsfall aber einen unkomplizierten Zugang zur innen liegend verbauten Technik. In die Halterung für die Adaption am Kran sind zudem Zugösen für das Hochziehen und Anbringen am Kranfachwerk integriert, sodass eine Montage, beispielsweise mit einem Autokran, leicht zu bewerkstelligen ist. Nachträgliche Anpassungen der angezeigten Inhalte sind durch ein Zusatzmodul mit Cloud-Lösung nicht nur per LAN oder USB möglich, sondern auch per Tablet oder Computer aus dem Büro oder von zu Hause aus.

Eine hohe Lebensdauer, die flexible Einsetzbarkeit und Steigerung der Sichtbarkeit der Baustelle machen das ALDEBARAN-V-MAG-System zu einer lohnenswerten Investition, versichert das Unternehmen. Der modulare Aufbau ermöglicht es zudem, die Kranschilder individuell entsprechend der Kundenanforderung in der Größe anzupassen. So können Hoch- wie auch Querformate und Schilder für den Kran-Turm oder Gegenausleger gleichermaßen realisiert werden. Verfügbar sind die Kranschilder zum direkten Bezug bei Setolite oder in der Vermietung bei der Firma BKL.