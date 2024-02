Mit Leico-Leitungs-Check-online ist im Herbst 2023 das führende Portal zum Einholen von Leitungsauskünften mit mehr als 16.500 hinterlegten Infrastrukturbetreibern an den Start gegangen, teilt das Unternehmen mit. Auf dem 36. Oldenburger Rohrleitungsforum präsentiert die infrest das deutschlandweit einsetzbare Portal in Halle HA2- Stand O.03. Fehlende Leitungsanfragen führen bei Tiefbauarbeiten oft zu Verzögerungen oder zu massiven Schäden an der leitungsgebundenen Infrastruktur, im schlimmsten Fall sogar zu Personenschäden, ist sich infrest sicher. Durch den Einsatz von Leico könne das vermieden werden. Alle von einer Baumaßnahme betroffenen Infrastrukturbetreiber, die bei Leico hinterlegt sind, können über das Portal ziel- und revisionssicher erreicht werden. Davon profitieren Planungsbüros und Tiefbauunternehmen. Über das Leico Portal, das von infrest – Infrastruktur eStrasse betrieben wird, kann deutschlandweit mit einer Anfrage bei allen für ein Tiefbauvorhaben gelisteten Infrastrukturbetreibern eine Leitungsauskunft eingeholt werden. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, werden mittels einer Karte die geplante Baumaßnahme und alle notwendigen Anfragedaten, die gemäß den technischen Regelwerken erforderlich sind, erfasst. Anschließend wird die Anfrage über Leico gebündelt an alle als zuständig ermittelten Infrastrukturbetreiber versendet. Die Infrastrukturbetreiber erhalten standardisierte Anfragen und erteilen dann die notwendigen Leitungsauskünfte. Die Zahl der bundesweit in der Leico Infrastrukturbetreiber Datenbank hinterlegten Netzbetreiber beträgt mehr als 16 500 und wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Versorgungsunternehmen, die eigene Systeme zur Leitungsauskunft im Einsatz haben, ermöglicht Leico eine einfache Anbindung an das Portal. Dafür stellt die infrest den Infrastrukturbetreibern kostenfrei Standardschnittstellen zur Verfügung. Die Auskunftsportale von Softwareanbietern wie Cosymap, Grintec, Hexagon, ITS, LAI, Lovion, Mettenmeier, Vertigis und anderen. können so medienbruchfrei angebunden werden.

Der Einsatz von Leico erhöht nicht nur die Qualität und Sicherheit bei Tiefbauarbeiten nachhaltig. Die anfragenden Unternehmen sparen zusätzlich Zeit und Ressourcen. Bei Bedarf wickelt die infrest das Einholen der Leitungsauskünfte für Unternehmen komplett ab.

Das Unternehmen infrest entwickelt und betreibt rund um das Portal Leico-Leitungs-check-online innovative Softwarelösungen und Dienstleistungen zur effizienten Leitungsauskunft und zum digitalen Baustellenmanagement. Nach eigenen Angaben ist das Ziel eine Beschleunigung und Optimierung der vorausschauenden Planungsprozesse von Tiefbaumaßnahmen.