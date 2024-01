MAN verkauft deutlich mehr Lkw

Der Absatz von Stadt- und Reisebussen legte um 19 Prozent auf 5700 Fahrzeuge zu. Vertriebsvorstand Friedrich Baumann sagte kürzlich: "Nach sehr herausfordernden Jahren sind wir wieder zurück in der Erfolgsspur." Bei Transportern habe MAN die Vor-Corona-Zahlen übertroffen und mit einem Zuwachs um ein Viertel auf 26 600 einen Absatzrekord erzielt. Das von Traktor- und Agrarmaschinenherstellern beflügelte externe Motorengeschäft habe das erfolgreichste Jahr seit 2014 geschafft. Insgesamt sei es MAN gelungen, "die extrem hohe Nachfrage bestmöglich zu bedienen und so viele Fahrzeuge und Motoren auszuliefern wie seit Jahren nicht mehr", sagte Baumann. Zuvor waren laut Medienberichten 3400 Stellen in Deutschland abgebaut und Teile der Lkw-Produktion aus dem Stammwerk München nach Krakau verlagert worden, wodruch MAN profitabler werden wollte.