Marvin Kühn hat die Verantwortung für die Abteilung Strategie & Projekte bei terra infrastructure übernommen. In dem ehemals als thyssenkrupp Infrastructure bekannten Unternehmen ist er damit für die Themengebiete Marketing & Communications, Projekte und Qualitäts- und Prozessmanagement. Der 29-Jährige war bereits im Zuge des Verkaufs der thyssenkrupp Infrastructure in viele strategische Abläufe eingebunden. Nun begleitet er nach Beendigung der Ausgliederungsphase die Sicherstellung des Stand-alones und damit den Übergang in die Eigenständigkeit unter dem Dach der FMC Beteiligungs KG.

