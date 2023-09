Oststeinbek (ABZ). – Der Baumaschinenverleiher Kiloutou baut seine Präsenz auf dem deutschen Markt weiter aus. Die Firma Uka und Hauke Arbeitsbühnen, die auf die Vermietung von Arbeitsbühnen in Sachsen und Thüringen spezialisiert ist, zählt künftig zu Kiloutou. Die Erweiterung umfasst vier Niederlassungen, die laut Unternehmen ideal gelegen seien und weitere Expansionsmöglichkeiten böten. Uka und Hauke Arbeitsbühnen hat Standorte in Chemnitz, Dresden, Gotha und den Hauptsitz in Sömmerda, nahe Erfurt.

Mehr als 275 Hubarbeitsbühnen und Teleskopstapler werden von dem 20-köpfigen Team künftig an den Kundenstamm in den neuen Niederlassungen vergeben. "Diese Akquisition steht in vollem Einklang mit der Wachstumsstrategie von Kiloutou in Deutschland, die darauf abzielt, unsere Präsenz in Regionen mit hohem Potenzial zu stärken und unser Netzwerk auf nationaler Ebene auszubauen", erläutert Olivier Colleau, CEO des Baumaschinenverleihers. "Mit den neuen Standorten in den potentialstarken und dynamischen Bundesländern Thüringen und Sachsen erhöhen wir unsere Marktdurchdringung im Osten und verfolgen konsequent unsere Philosophie der lokalen Kundennähe", ergänzt Kiloutou-Geschäftsführer Nils Altrogge.