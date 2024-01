Dachau (ABZ). – Die Mauerwerkstage 2024 finden vom 31. Januar bis 7. Februar 2024 in Memmingen statt, wie die Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG bekannt gegeben hat. Unter dem Motto "Nachhaltig Bauen – strategische und konstruktive Umsetzung in der Praxis" werden dem Veranstalter zufolge vier Veranstaltungen in Ulm, Seligenstadt, Dachau und Memmingen abgehalten.

Der Mauerwerkstag in Memmingen werde als Hybridveranstaltung angeboten. Die Mauerwerks-Akademie, eine gemeinsame Plattform von Hörl & Hartmann mit den Werken in Dachau, Gersthofen, Klosterbeuren, Deisendorf, Bönnigheim und Hainburg sowie dem Ziegelwerk Bellenberg, richtet die Mauerwerkstage aus. Die Veranstaltungsreihe wende sich an Bauingenieure, Architekten und Bauunternehmer. Die Unternehmen erwarten laut eigenen Angaben einige hundert Teilnehmer. Architekt Stefan Horschler, Inhaber des Büros für Bauphysik in Hannover, soll sich mit der zweiten Änderungsnovelle zum Gebäudeenergiegesetz 2024 (GEG) befassen. Er beleuchtet die Folgen für den Neubau und die Sanierung aus Sicht eines Bauphysikers und erläutert die damit verbundenen Fördermöglichkeiten. Julius Grimm, Geschäftsführer der Grimm GmbH in Maselheim, zeigt in Ulm und Seligenstadt an einem konkreten Beispielprojekt den Weg zum QNG-zertifizierten Gebäude auf. Er spricht über Herausforderungen, Chancen und Erkenntnisse von der Planung mit BIM über die Bauausführung bis zur Fertigstellung. In Dachau und Memmingen stellt Holger König, Inhaber der Ascona GbR in Gröbenzell, die ökobilanziellen Ziele im Wohnungsbau vor. Dabei geht es unter anderem um die Einbeziehung der Lebensdauer von Bauprodukten in die ökologische Bewertung der Konstruktion.

Josef Mayr, Sachverständiger für Brandschutz und Hauptautor des Brandschutzatlasses, stellt in seinem Vortrag die pragmatische Umsetzung des Brandschutzes im Neu- und Umbau vor Prof. Jürgen Ulrich, Vorsitzender Richter am Landgericht Dortmund im Ruhestand und Mitglied des Landesjustizprüfungsamtes im Justizministerium NRW, geht der Frage nach, wie Bauunternehmer zu ihrem Recht kommen und Ansprüche richtig gesichert werden können. Die technischen Bauberater und Projektberater der Ziegelindustrie zeigen anhand konkreter Beispiele, wie gestiegene Anforderungen aus allen Bereichen des konstruktiven Wohnungsbaus mit Ziegellösungen umgesetzt werden können.