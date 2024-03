Im unterfränkischen Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt wurde knapp 2 Jahre akribisch an der sogenannten „neuen Mitte“ gearbeitet. An der Nahtstelle zwischen Altort und Siedlung, umgeben von Bibliothek und Volksschule, war die örtliche Peripherie hinsichtlich Optik und Nutzen dem modernen Look der florierenden Gemeinde nicht mehr angemessen. So entschied man sich im Rathaus anhand eines gut durchdachten Konzepts, in zwei Bauabschnitten mehrere Gebäudeeinheiten zu verwirklichen. Darunter ein Café mit Außenbereich, ein Bürgersaal und diverse Räumlichkeiten für örtliche Vereine und Institutionen.