Ladesäulen in dieser Stärke sollen es ermöglichen, selbst 40-Tonner binnen 30 Minuten mit genug Energie für eine Strecke von 400 Kilometern zu versorgen. Das Thema Megawattladen beschäftigt zurzeit verschiedene Akteure. So hatte Daimler Truck bereits im April gemeldet, diese Leistung erreicht zu haben, allerdings im unternehmenseigenen Entwicklungs- und Versuchszentrum.

Für die Elektrifizierung des Güterverkehrs auf der Straße spielen die besonders starken Schnellladesäulen eine große Rolle, weil die Lkw damit in den ohnehin nötigen Ruhepausen der Fahrer oder beim Be- und Entladen an der Rampe geladen werden können. In den kommenden Jahren werden europaweit voraussichtlich Zehntausende von ihnen gebraucht.