Bad Oldesloe (ABZ). – Die Themen Arbeitsplatz und Sicherheit rücken laut Hako immer mehr in den Mittelpunkt. Denn sie wirken sich entscheidend auf die Arbeitsergebnisse aus. Der neue Citymaster 2250 von Hako bietet zahlreiche Neuerungen in der 6-Tonnen-Klasse – ob in ausschließlicher Nutzung als Kompaktkehrmaschine oder als vielseitiger Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz.