Verstärkung: Mit dem kompakten Tiltrotator RC3 ist das Produktkonzept Rototilt Control nun auch für Bagger zwischen 6 und 12 t erhältlich. Foto: Rototilt

Die neue App RC Connect – ebenfalls Teil des Konzepts – ermöglicht zudem einen Fernsupport von unterwegs. Das Konzept wird laufend um neue Modelle erweitert. Nun hat Rototilt den Tiltrotator RC3 für Bagger zwischen 6 und 12 t in das Sortiment aufgenommen. "Der nächste Schritt für die Produktplattform Rototilt Control sind die Kompaktbagger, bei denen RC3 der erste ist", erläutert Produktmanager Sven-Roger Ekström. "Das Kompaktsegment ist in den letzten Jahren immer weiter angewachsen. Mit dem vorgesehenen Platz für die Baggersteuerung und der optimierten Hydraulik kann der RC3 speziell den kleineren Baggern noch mehr Präzision bieten", weiß Ekström.

Hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt

Die neuen Tiltrotatoren der RC-Serie kommen zusammen mit dem Steuersystem RC System zum Einsatz. Das neue Display und die Funktionen für das Schnellwechsler-Sicherheitssystem bieten Vorteile, zumal die Sicherheitslösung SecureLock serienmäßig enthalten ist. "Sicherheit am Arbeitsplatz ist das A und O. SecureLock basiert auf einer patentierten Lösung mit elektronischen Sensoren im Schnellwechsler-Sicherheitssystem und erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen der DIN EN 474.

Serienmäßig enthalten

Die Tatsache, dass SecureLock bei der RC-Serie serienmäßig enthalten ist und es sich über integrierte Tasten am Display von RC System bedienen lässt, ist ein wichtiger Schritt in unserer Produktentwicklung", so Ekström. Der Verkaufsstart für RC3 erfolgte Anfang Oktober. "Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Produktsortiments, egal ob bei Serviceanbaugeräten oder Tiltrotatoren. Die nächste Entwicklung von Rototilt Control ist bereits in Arbeit", schließt Ekström.