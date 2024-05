Das erste Betonelement für den Fehmarnbelt-Tunnel unter der Ostsee ist im dänischen Rødbyhavn fertig gegossen worden. Das teilte das für den Bau zuständige Unternehmen Femern A/S mit. Demnach ist es das erste von insgesamt 89 Elementen, die für den Ostseetunnel benötigt werden. Die Produktion des ersten 217 Meter langen Tunnel-Elementes hat etwa zehn Monate gedauert.

Der rund sieben Milliarden Euro teure, vierspurige Straßen- und Eisenbahntunnel soll nach Plan im Jahr 2029 eröffnet werden sowie die deutsche Ostseeinsel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Der Tunnel und die dazugehörige neue Bahnstrecke sollen die Fahrzeit von Hamburg nach Kopenhagen mit dem Zug auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen.

„Es war eine langwierige und komplizierte Aufgabe, solch eine große Betonkonstruktion zu gießen”, sagte Henrik Vincentsen von Femern A/S. Es habe sich aber gezeigt, dass die Technologie und die Methoden gut zusammenwirkten. In Zukunft muss es etwas schneller gehen mit der Produktion. Das nächste Tunnel-Element soll schon Mitte Mai fertig sein, heißt es in der Mitteilung.