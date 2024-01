Groningen/Niederlande (ABZ). – Das Mercado Groningen, ein Bauprojekt in der niederländischen Stadt Groningen, markiert den Beginn einer Verwandlung einer einst bescheidenen Straße in ein pulsierendes Stadtzentrum. Die Verantwortlichen des Projekts, darunter die Architekten von Loer Architecten und De Zwarte Hond, haben mit Unterstützung von NBK Keramik GmbH eine Kombination aus Wohngebäude und einem überdachten lokalen Markt geschaffen, dessen Keramikfassade es zu einem neuen Wahrzeichen der Innenstadt gemacht hat, heißt es.

Die Keramikfassade am Mercado Groningen erzielt je nach Blickwinkel und Wetterlage verschiedene Effekte. Foto: NBK

Die TERRART-Terrakottafassaden von NBK eröffnen durch ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten neue Horizonte in der Fassadengestaltung für prestigeträchtige Bauwerke, erklärt der Hersteller. Praktisch, maßgeschneidert und vorkonfektioniert ermöglichen sie eine reibungslose Montage, sind unempfindlich gegenüber der Witterung und dadurch langlebig.

Die niederländische Stadt Groningen mit ihren circa 250.000 Einwohnern, darunter rund 40.000 bis 50.000 Studenten, steht vor neuen Herausforderungen. Die Innenstädte befinden sich im Wandel, da sich die Lebensgestaltung, der Arbeitsalltag und die Qualitätsansprüche der Menschen in den letzten Jahren stark verändert haben. Inmitten des Stadtzentrums stehen der Abriss eines Warenhauses und der Neubau des spektakulären Mercado Groningen als entscheidender Impulsgeber für die Neugestaltung des urbanen Raums.

Offener und einladender Treffpunkt

Mit seinen 41 Wohnungen und -penthäusern in einer Größe von 60 bis 200 m² und dem öffentlichen lokalen Markt im Erdgeschoss präsentiert sich das Mercado Groningen als offener und einladender Treffpunkt. Eine einzigartige Atmosphäre lädt Einheimische und Besucher gleichermaßen dazu ein, das luxuriöse und attraktive Angebot zu erkunden. Das neue Wahrzeichen der Stadt positioniert sich damit als glanzvolles Symbol der Erneuerung und der Transformation des städtischen Lebens.

Das Mercado Groningen wurde von den Architekten Henk Stadens von De Zwarte Hond und Frank Loer von Loer Architecten entworfen. Ihre Vision bestand darin, ein außergewöhnliches Gebäude zu schaffen, das sich nahtlos in den historischen Kontext der Stadt einfügt und zugleich ein herausragendes Erscheinungsbild aufweist. Die Wahl der Keramikfassade von NBK erwies sich als entscheidend, um diese Vision umzusetzen. "Wir suchten nach einem Material, das Optimismus und Luxus ausstrahlt und gleichzeitig in den historischen Kontext der Stadt passt. NBK ermöglichte es uns, eine Fassade mit glasierten Kanten zu gestalten, die spektakuläre Effekte in verschiedenen Blickwinkeln und Wetterlagen erzielt", erklärt Henk Stadens von De Zwarte Hond. Die Auswahl der Glasur für die Keramikfassade war ein anspruchsvoller Prozess, aber das Ergebnis spricht für sich.

"Abgesehen von der Auswahl der richtigen Farbe war der Prozess zur Auswahl der richtigen Glasur für alle Beteiligten sehr wichtig und überzeugte uns, mit Keramik weiterzuarbeiten, weil es eindeutig war, dass wir ein fantastisches Ergebnis bekommen würden. Das Gebäude fängt das Licht wunderschön ein und sieht zu jeder Jahreszeit anders aus", fügt Frank Loer von Loer Architecten hinzu. Die Keramikfassade des Mercado Groningen leuchtet in einem faszinierenden Smaragdgrün, das Fenster und Balkontüren perfekt akzentuiert.

Verspielter Tiefeneffekt



Die Verwendung von acht verschiedenen Mundstücken mit Sichthöhen zwischen 60 und 400 mm ermöglichte die Produktion von fast 1400 m² Terrakotta und schuf einen verspielten Tiefeneffekt. Dieser wird durch eine abgerundete Profilierung der individuellen Platten weiter verstärkt und verleiht der Terrakottafassade eine besondere Lebendigkeit und eine einzigartige Identität. Damit unterstreicht sie den Charakter des Mercado Groningen als prestigeträchtiges Gebäude im Stadtzentrum. Außerdem wird die Fassade durch die harmonische Integration von großen Fenstern, grünen Terrakotta-Elementen und üppiger Bepflanzung visuell bereichert.

NBK bot den Architekten während des gesamten Projekts eine umfassende Unterstützung und ermöglichte die Umsetzung ihrer kreativen Ideen. Für die Entwicklung der Geometrie, Oberfläche, Glasur und anderen speziellen Eigenschaften der Keramikfassade ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten und Hersteller unerlässlich, um die gewünschten Visionen zu verwirklichen und die Möglichkeiten der Terrakottafassade voll auszuschöpfen. Bei einer Werksführung vor Ort im Stammsitz in Emmerich am Niederrhein zeigte NBK den Architekten auf, wie sie mit einer Keramikfassade das richtige Image für das Gebäude erschaffen. Die Architekten waren begeistert von den Möglichkeiten, die Keramik als Material bot, und konnten verschiedene Muster auf der Baustelle in Groningen testen. Entstanden ist ein robustes, modernes und funktionelles Design mit internationaler Atmosphäre.

Die TERRART-Keramikfassaden von NBK bieten nicht nur ästhetische Vorteile, sondern sind auch langlebig, pflegeleicht und unempfindlich, was zu einem nachhaltigen und prestigeträchtigen Gebäude beiträgt. Architekten auf der ganzen Welt schätzen die vielfältigen kreativen Möglichkeiten, die mit den Terrakottafassaden realisiert werden können. Durch die Verwendung eines hinterlüfteten Systems mit natürlichem Kamineffekt gewährleisten die sichtbaren Elemente der Fassadenkonstruktion, die ausschließlich aus Terrakotta bestehen, dass kein Wasser an die Dämmung gelangt.

Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen



Dadurch wird nicht nur die äußere Erscheinung des Gebäudes langfristig bewahrt, sondern auch der Wartungsaufwand erheblich reduziert und die Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen trägt maßgeblich zur langen Lebensdauer der Fassaden bei. Die vorkonfektionierten Schnittwinkel ermöglichen darüber hinaus eine reibungslose Plattenanordnung, was eine einfache und schnelle Montage der Fassaden gewährleistet. So entsteht nicht nur ein ästhetisches Highlight, sondern auch eine nachhaltige und praktische Lösung für moderne Architekturprojekte.

"Die Terrakottafassaden von NBK stellen eine Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität dar. Mit dieser individuellen Fassadenkonstruktion schaffen wir nicht nur faszinierende architektonische Meisterwerke, sondern sorgen auch für eine nachhaltige, witterungs- und korrosionsbeständige Lösung. Die kreativen Möglichkeiten, die durch Keramikfassaden entstehen, sind vielfältig und wir freuen uns, Architekten auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre visionären Ideen umzusetzen", erklärt Brian Immel, Sales Manager für die Niederlande bei NBK Keramik GmbH. Das Mercado Groningen ist nicht nur ein Prestigebau, sondern auch ein Paradebeispiel für die Anpassung der Innenstädte von gestern an die Bedürfnisse der Menschen von heute. Die Architekten sind stolz auf das Ergebnis, da das Gebäude Impulse für die Gestaltung von urbanen Räumen setzt und zeigt, wie Architektur nachhaltig und ästhetisch zugleich sein kann. Der Architekt Henk Stadens schließt: "Die NBK Keramikfassaden kamen bereits bei den Skyscrapern in New York zum Einsatz und wir freuen uns, dass wir nun auch hier in Groningen ein so schönes Gebäude mit internationaler Ausstrahlung haben."