Mirko Marraccini hat zum Jahreswechsel die Position des Country Managers Italien bei Schmitz Cargobull übernommen. In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von Vincenzo Zaghi an, der zum 31. Dezember 2023 in den Ruhestand getreten ist. Marraccini ist bei Schmitz Cargobull bereits ein bekanntes Gesicht. Seit 2004 ist er in Italien als Regional Sales Manager tätig und verfügt über profunde Fach- und Unternehmenskenntnisse. In seiner neuen Position als Country Manager berichtet er direkt an den Schmitz Cargobull Vertriebsvorstand Boris Billich.