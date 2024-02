Artenreiche Dach- und Fassadenbegrünung als Minderungsmaße für den Eingriff in die Natur. Abb.: Bundesverband GebäudeGrün

Die Fachbetriebe verzeichnen stornierte Aufträge und weniger Neuaufträge. Laut ifo-Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) berichten bereits knapp 50 Prozent der Betriebe über Auftragsmangel im Oktober. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 18,7 Prozent.

Mit der BAUExpo in Gießen gibt es eine unabhängige Plattform, die seit fast 30 Jahren verlässlich zu Beginn der neuen Bausaison Angebot und Nachfrage zusammenzuführt. Die Aussteller treffen auf der Messe viele potenzielle Neukunden mit konkreten Investitionsabsichten und können auch Bestandskundenpflege betreiben. Und die Besucher profitieren von der fachkundigen Beratung der Ansprechpartner und den soliden Unternehmen der Region, versprechen die Veranstalter. Auch in unsicheren Zeiten wird die BAUExpo vom 8. bis 10. März den Markt beleben, Orientierung geben und die Suche nach der besten individuellen Lösung erleichtern, betont die Messe Gießen.

Jüngste Entwicklungen zu sehen

Die Aussteller zeigen Produkt- und Dienstleistungsbereiche rund ums Bauen und Sanieren sowie die neuesten Entwicklungen im Bereich der Energiekosteneinsparung. Die Aussteller kommen aus den Bereichen Bau, Baustoffe und –elemente, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien.

Was die BAUExpo ausmache, sei die ausgewogene Mischung der Beteiligungen: Unter den ausstellenden Unternehmen finden sich regionale Familienbetriebe, zahlreiche Firmen, die jedes Jahr an der BAUExpo teilnehmen und größtenteils ihren festen Standplatz in den Hallen belegen, aber auch neue Aussteller, die die Messe erstmalig als Präsentationsplattform nutzen möchten und für neue Angebote sorgen.

Lehrstellenbörse

Auch die laut Veranstalter in Zukunft immer wichtiger werdenden Themen Smart Home, barrierefreies Bauen und Wohnen sowie Sicherheit werden von den Ausstellern auf der BAUExpo präsentiert. Ergänzt wird das Messeangebot durch eine Grundstücks- und Immobilienbörse sowie einer Job- & Lehrstellenbörse mit regionalen Angeboten.

Im Rahmen der integrierten Fachausstellung "Energie" stehen der Einsatz erneuerbarer Energien sowie das kosten- und energieeffiziente Bauen im Mittelpunkt. Die Messe ist von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.messe-bauexpo.de.