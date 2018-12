Mit der Markteinführung des Hydradig sorgte JCB für Aufsehen in der Baubranche: Besonders niedriger Schwerpunkt, beeindruckende Stabilität, überragende Übersicht, enorme Wendigkeit sowie totale Flexibilität als multifunktionaler Werkzeugträger prädestinieren den Hydradig als optimale Maschine für Einsätze in Innenstädten und im Kanalbau, so JCB. Denn selbst ohne zusätzliche Abstützung kann die Maschine ihre max. Hubleistung von 1 t bei max. Reichweite ausspielen.

Köln (ABZ). – Der Hydradig 110 W von JCB überzeugt Bauprofis: Speziell auf engsten Baustellen überzeugt der 10-t-Mobilbagger durch seine Wendigkeit. Dem Fahrer verschafft die Maschine eine unübertroffene Rundumsicht auf das Arbeitsumfeld und bietet zugleich ein Maximum an Einsatzflexibilität, teilt der Hersteller mit. Speziell bei innerstädtischen Bauprojekten sowie im Kanalbau kann der Hydradig seine Leistungsmerkmale voll ausspielen. Als JCB den Hydradig der Öffentlichkeit vorstellte, sorgte der Premierenauftritt der Maschine für Aufsehen in der Branche, da der im Unterwagen platzierte Motor dem Mobilbagger einen niedrigen Schwerpunkt sichert. Damit ist den Ingenieuren von JCB nach eigenen Angaben das Kunststück gelungen, den 11 t "leichten" Hydradig mit einer Stabilität auszustatten, wie sie sonst nur bei deutlich schwereren Baggern zu finden ist. Zudem erlaubt das innovative Konstruktionskonzept dem Fahrer einen freien Blick auf alle vier Räder des Mobilbaggers. Hierdurch ist der Hydradig prädestiniert für den Einsatz auf engen und verwinkelten Baustellen, wo es an ausreichend Platz zum Manövrieren mangelt. Typischerweise trifft dies auf Bauvorhaben in Innenstädten zu – und dort speziell auf Kanalbautätigkeiten im Straßenraum. Denn zunehmend häufiger werden Arbeiten am Kanalnetz vorgenommen, während auf dem direkt angrenzenden Fahrbahnstreifen der Verkehr unvermindert weiter rollt.

Ein solches Bauumfeld verschärft die ohnehin hohen Anforderungen an Arbeiter und Maschinenführer noch weiter: Jeder Schritt und Griff verlangt absolute Aufmerksamkeit; höchste Sicherheitsstandards gelten. Der Hydradig ist eine geeignete Maschine für solche Situationen. Denn mit seinem geringen Hecküberstand von 12 cm und einem Wenderadius von nicht mal 4 m benötigt die JCB Maschine deutlich weniger Platz als andere Bagger dieser Leistungsklasse.