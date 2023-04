Günzburg (ABZ). – Ein Optimum an Effizienz und Arbeitssicherheit für alle Gewerke am Bau. Mit diesem Anspruch präsentiert sich die Munk Günzburger Steigtechnik auf der BAU 2023 in München.

Ein hohes Maß an Sicherheit bietet die neue Stufen-Baugrubenleiter der Munk Günzburger Steigtechnik. Die extra breite, höhenverstellbare Plattform lässt sich am Baugrubenrand arretieren, beidseitige Handläufe bieten einen sicheren Halt. Foto: Munk Günzburger Steigtechnik

Der Qualitätshersteller aus Bayern zeigt in Halle C6 (Stand 329) seine innovativen Lösungen wie zum Beispiel die erste Seilzugleiter überhaupt, die mit Stufen ausgestattet ist, oder auch die neu entwickelte Stufen-Baugrubenleiter für den risikofreien und sicheren Ein- und Ausstieg bei bis zu 2,1 m tiefen Baugruben. Ein Plus an Arbeitssicherheit bieten nach Unternehmensangaben auch die unterschiedlichen Gerüstlösungen, wie zum Beispiel das Ein-Personen-Gerüst FlexxTower, das sich in Rekordzeit werkzeuglos auf- und wieder abbauen lässt. Bau-Premiere feiert die erste in Deutschland gefertigte Stufenleiter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) fürs Elektrohandwerk. Nicht nur in Halle C6 sind die innovativen Lösungen aus dem TRBS-konformen Sortiment der Munk Günzburger Steigtechnik zu sehen, sondern auch am Stand der Berufsgenossenschaft BG Bau in Halle A3 (Stand 535).

"Wir haben in München das volle Programm dabei, das den Fachhandwerkern in allen Bereichen die Arbeit erleichtert und ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit bietet. Unsere innovativen Lösungen entwickeln wir seit jeher in enger Abstimmung mit den Profis aus der Praxis. Dazu zählen öffentliche Stellen genauso wie die Handwerker. Denn darum geht es ja: Wir wollen den Fachleuten stets einen Mehrwert für ihre Arbeit bieten und natürlich Sicherheit made in Gemany", sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group mit Sitz in Günzburg und Leipheim (Bayern). Das speziell für die Baubranche entwickelte Sortiment wird zum großen Teil im Rahmen des Arbeitsschutzprämienprogramm der BG Bau gefördert. "So profitieren die Anwender durch die Förderung bereits bei der Anschaffung", freut sich Munk.

Top-Sicherheit bietet laut Hersteller zum Beispiel die neue Stufen-Seilzugleiter. Gegenüber Sprossen-Seilzugleitern bietet die Variante mit Stufen den Vorteil, dass die Anwender – den aktualisierten TRBS-Vorgaben entsprechend – ohne weiteres Zubehör auf jeder Stufe auch länger dauernde Arbeiten ausführen können. Dadurch lässt sich die Stufen-Seilzugleiter besonders vielseitig einsetzen.



Das Ein-Personengerüst FlexxTower der Munk Günzburger Steigtechnik in der Safety-Guard-Variante (SG) mit vorlaufendem Sicherungsgeländer. Foto: Munk Günzburger Steigtechnik

Für ein sicheres Rein und Raus bei Baugruben sorgt die neue BG Bau-geförderte Stufen-Baugrubenleiter der Munk Günzburger Steigtechnik. Handwerker und Bauarbeiter profitieren hier von einer extra breiten höhenverstellbaren Plattform mit einer Rutschhemmung nach dem R13-Standard und 80 mm tiefen Stufen, die mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13 ausgestattet sind.

Ein Plus an Sicherheit und Effizienz bieten die unterschiedlichen Rollgerüste-Varianten der Munk Günzburger Steigtechnik, die allesamt gemäß der DIN EN 1004 entweder mit dem neuen SG-Sicherheitsgeländer oder alternativ mit zwei Montage-Sicherungsgeländern erhältlich sind. Das gilt auch für das Ein-Personen-Gerüst FlexxTower der Munk Günzburger Steigtechnik, das sich in Rekordzeit auf- und abbauen lässt und für Arbeitshöhen von bis zu 6,1 m geeignet ist.

"Wir freuen uns auf viele Fachbesucher aus dem Handwerk und dem Bauwesen. Denn wir haben wirklich für jedes Gewerk eine passende Lösung. Das sind neben Leitern und Gerüsten auch ortsfeste Leitern an Gebäuden für Wartungsarbeiten oder als Fluchttreppen sowie Plattformen, Podeste und Kleinstarbeitsbühnen wie der FlexxLift", so Ferdinand Munk.

Erstmals präsentiert das Unternehmen auch den neuen Geschäftsbereich der Munk Profiltechnik auf der BAU. Egal, ob für den Fahrzeuginnenausbau, zur Maschineneinhausung oder auch zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern: Die hochwertigen Konstruktionsprofile der Munk Profiltechnik lassen sich modular kombinieren und sind vom Grundelement zur Selbstmontage bis hin zur vor Ort montierten Komplettanlage lieferbar. "Wir stehen der Baubranche mit unserem gesamten Know-how zur Seite. Als starker Partner setzen wir alles daran, die Profis mit innovativer Steigtechnik und ausgeklügelten Profilsystemen zu unterstützen", so Ferdinand Munk. Sein Unternehmen bietet eines der umfangreichsten Sortimente für alle Gewerke im Bausektor und gewährt auf alle Serienprodukte made in Germany eine Garantie von 15 Jahren.