München (ABZ). – Volvo Trucks hat ein breites Spektrum an Nutzfahrzeugen in seinem Portfolio. Alle Modelle sind mit unterschiedlichen Antriebstechnologien erhältlich, das teilt der Fahrzeugbauer mit.

Das Fahrerhaus ist modern und komfortabel ausgestattet. Foto: Volvo

Er nennt beispielsweise den klassischen Diesel mit dem sparsamen Turbo-Compound-Motor namens I-Save, die Gas-Powered Alternative, die mit Bio-LNG gespeist 100 % CO2 einsparen kann oder die elektrischen Lkw im 16- bis44-Tonnen-Segment.

In einer Zeit, in der der Druck für nachhaltige Transportlösungen immer stärker wird und sich gleichzeitig das Anforderungsprofil der Transportumgebung verändert, stehen Flottenmanager und Fuhrparkbetreiber vor der Herausforderung, den besten Antrieb für ihre individuellen Bedürfnisse zu wählen.

Technologischer Fortschritt

Angesichts dieses Entscheidungsdrucks betont die Industrie die Bedeutung von Alternativen durch Elektro-, Gas- sowie den fortschreitenden Verbesserungen bei Dieselantrieben. Die letzten 30 Jahre waren durch einen starken technologischen Fortschritt in der Transportbranche geprägt, und die Entwicklung von Lastkraftwagen hat hier eine Schlüsselrolle gespielt. Bereits damals waren die Lkw von Volvo Trucks Spitzenreiter in Sachen Technologie und Innovation, erklärt der Hersteller.

Die neueste Generation der Volvo Diesel-Lkw setzt Maßstäbe in Sachen Kraftstoffeffizienz. Durch fortschrittliche Technologien, wie zum Beispiel verbesserte Motoren und aerodynamische Optimierungen sind moderne Diesel-Lkw laut Volvo so sparsam wie nie zuvor. Der Volvo FH mit I-Save kombiniert den D13TC-Motor mit dem Paket zur Kraftstoffeinsparung. Damit können die Kraftstoffkosten um bis zu 10 % gesenkt werden, erklärt der Fahrzeugbauer. Darüber hinaus kann mit I-Save länger niedertourig in höheren Gängen gefahren werden, was das Fahren leiser und komfortabler macht.

Gasbetriebene Lkw zeigen sich als vielversprechende Lösung für den Langstreckenverkehr, aber auch für den Verteilerverkehr. Die Technologie bietet nicht nur eine erhebliche Reduktion von CO2-Emissionen, sondern ermöglicht auch eine effiziente, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Dieselantrieben, denn die Fahr- und Leistungseigenschaften sind wie bei einem Diesel, so Volvo.

Der Grund liegt im Antriebsstrang, der auf der bewährten Diesel-Motorentechnologie basiert. Kein anderer Hersteller bietet etwas Vergleichbares an. Der Volvo mit Gasantrieb liefert dieselbe Leistung – aber mit 20 % weniger CO2-Emissionen, so Volvo. Tankt man Bio-Kraftstoff, so lassen sich die Werte nach Herstellereinschätzungen auf bis zu 100 % senken.

Güterverkehr elektrifiziert

Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs ist nicht länger Zukunftsmusik, sondern im Hause Volvo Trucks bereits seit 2019 Realität in Serienproduktion. Elektrische Lkw bieten eine umweltfreundliche Lösung, die nicht nur den CO2-Ausstoß reduziert, sondern auch eine leisere und nachhaltigere Transportoption darstellt. Rund 45 % der europäischen Transporte finden unter 300 km pro Tag statt. Elektro-Lkw sind daher eine attraktive Option für städtische und regionale Lieferungen, besonders dann, wenn die Unternehmen über ihre eigene Ladeinfrastruktur verfügen.

Dynamisches Feld

Die Transportbranche bleibt ein dynamisches Feld, in dem Unternehmen ständig bestrebt sind, die neuesten Technologien zu integrieren, um nicht nur wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit zu leisten. Flottenmanager stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, den geeigneten Antrieb auszuwählen, der sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll ist.

Die Vielfalt der verfügbaren Optionen ermöglicht es Unternehmen, ihre individuellen Bedürfnisse und Umweltziele optimal zu berücksichtigen.